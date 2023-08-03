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Посольство Британии в России подтвердило назначение нового главы дипмиссии - РИА Новости, 03.08.2023
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11:26 03.08.2023
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Посольство Британии в России подтвердило назначение нового главы дипмиссии
Посольство Британии в России подтвердило назначение нового главы дипмиссии - РИА Новости, 03.08.2023
Посольство Британии в России подтвердило назначение нового главы дипмиссии
В посольстве Британии в Москве РИА Новости подтвердили, что с ноября этого года в дипмиссии будет новый посол. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:26
2023-08-03T11:26
россия
найджел кейси
дебора броннерт
великобритания
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В посольстве Британии в Москве РИА Новости подтвердили, что с ноября этого года в дипмиссии будет новый посол. "Мы можем подтвердить, что господин Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации вместо дамы Деборы Броннерт, которая перейдет на другую должность на дипломатической службе", - сообщили в британской дипмиссии. "Господин Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года", - добавили там, не уточнив конкретную дату. Сейчас Кейси занимает пост спецпредставителя британского премьера по Афганистану, он также был послом в Боснии, а в начале нулевых - первым секретарем посольства в России.
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россия, найджел кейси, дебора броннерт, великобритания
Россия, Найджел Кейси, Дебора Броннерт, Великобритания
Посольство Британии в России подтвердило назначение нового главы дипмиссии

Посольство Британии в России: новый глава дипмиссии Кейси вступит в должность в ноябре

© Фото : Crown copyrightНайджел Кейси
Найджел Кейси - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : Crown copyright
Найджел Кейси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В посольстве Британии в Москве РИА Новости подтвердили, что с ноября этого года в дипмиссии будет новый посол.
«
"Мы можем подтвердить, что господин Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации вместо дамы Деборы Броннерт, которая перейдет на другую должность на дипломатической службе", - сообщили в британской дипмиссии.
"Господин Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года", - добавили там, не уточнив конкретную дату.
Сейчас Кейси занимает пост спецпредставителя британского премьера по Афганистану, он также был послом в Боснии, а в начале нулевых - первым секретарем посольства в России.
Найджел Кейси - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Биография Найджела Кейси
2 августа, 18:45
 
РоссияНайджел КейсиДебора БроннертВеликобритания
 
 
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