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Посольство Британии в России подтвердило назначение нового главы дипмиссии

Посольство Британии в России подтвердило назначение нового главы дипмиссии - РИА Новости, 03.08.2023

Посольство Британии в России подтвердило назначение нового главы дипмиссии

В посольстве Британии в Москве РИА Новости подтвердили, что с ноября этого года в дипмиссии будет новый посол. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:26

2023-08-03T11:26

2023-08-03T11:26

россия

найджел кейси

дебора броннерт

великобритания

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В посольстве Британии в Москве РИА Новости подтвердили, что с ноября этого года в дипмиссии будет новый посол. "Мы можем подтвердить, что господин Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации вместо дамы Деборы Броннерт, которая перейдет на другую должность на дипломатической службе", - сообщили в британской дипмиссии. "Господин Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года", - добавили там, не уточнив конкретную дату. Сейчас Кейси занимает пост спецпредставителя британского премьера по Афганистану, он также был послом в Боснии, а в начале нулевых - первым секретарем посольства в России.

https://ria.ru/20230802/keysi-1887854211.html

россия

великобритания

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россия, найджел кейси, дебора броннерт, великобритания