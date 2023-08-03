https://ria.ru/20230803/kazan-1887921243.html
Экологи объяснили, что за "ядерный гриб" напугал жителей Казани
Экологи объяснили, что за "ядерный гриб" напугал жителей Казани - РИА Новости, 03.08.2023
Экологи объяснили, что за "ядерный гриб" напугал жителей Казани
Облако, напоминающее "ядерный гриб" и напугавшее жителей Казани, представляет собой разновидность кучево-дождевых облаков, рассказали РИА Новости в Министерстве РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:56
2023-08-03T10:56
2023-08-03T11:27
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КАЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости. Облако, напоминающее "ядерный гриб" и напугавшее жителей Казани, представляет собой разновидность кучево-дождевых облаков, рассказали РИА Новости в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана. Снимки, запечатлевшие необычное явление в небе над столицей республики, появились в соцсетях накануне вечером. "Теплый воздух легче холодного, его подъем в средние слои атмосферы можно увидеть в форме грибообразного облака. Это атмосферное явление называется инверсией, или облаком-наковальней. Это особый вид кучево-дождевого облака, которое поднимается на высоту около 12-15 километров, а затем начинает расплываться", — сказал представитель Минэкологии. По его словам, теплый и влажный воздух с поверхности земли образует мощный поток, пробивающий термоклин между ним и верхними холодными и сухими слоями атмосферы. Перемешиваясь в холодном слое, водяные пары конденсируются в дождевые капли, снег или град и начинают падать в остывающем восходящем потоке. По словам собеседника агентства, 2 августа в Казани не выявили превышения допустимого содержания в воздухе загрязняющих веществ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, космос - риа наука, казань, республика татарстан (татарстан)
Общество, Космос - РИА Наука, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Экологи объяснили, что за "ядерный гриб" напугал жителей Казани
Минэкологии Татарстана: "ядерный гриб" над Казанью был кучево-дождевым облаком
КАЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости. Облако, напоминающее "ядерный гриб" и напугавшее жителей Казани, представляет собой разновидность кучево-дождевых облаков, рассказали РИА Новости в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.
Снимки, запечатлевшие необычное явление в небе над столицей республики, появились в соцсетях накануне вечером.
"Теплый воздух легче холодного, его подъем в средние слои атмосферы можно увидеть в форме грибообразного облака. Это атмосферное явление называется инверсией, или облаком-наковальней. Это особый вид кучево-дождевого облака, которое поднимается на высоту около 12-15 километров, а затем начинает расплываться", — сказал представитель Минэкологии.
По его словам, теплый и влажный воздух с поверхности земли образует мощный поток, пробивающий термоклин между ним и верхними холодными и сухими слоями атмосферы. Перемешиваясь в холодном слое, водяные пары конденсируются в дождевые капли, снег или град и начинают падать в остывающем восходящем потоке.
По словам собеседника агентства, 2 августа в Казани не выявили превышения допустимого содержания в воздухе загрязняющих веществ.
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