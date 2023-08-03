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В России проверят расходование бюджетных средств на развитие IT-отрасли
В России проверят расходование бюджетных средств на развитие IT-отрасли - РИА Новости, 03.08.2023
В России проверят расходование бюджетных средств на развитие IT-отрасли
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность использования бюджетных средств, направленных на развитие отрасли информационных... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:09
2023-08-03T13:09
2023-08-03T13:09
россия
игорь краснов
технологии
экономика
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность использования бюджетных средств, направленных на развитие отрасли информационных технологий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале. "Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил провести проверку соблюдения бюджетного законодательства при реализации мероприятий по развитию отрасли информационных технологий", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе проверок прокуроры должны будут дать оценку полноте, законности и своевременности финансирования мероприятий по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий, обоснованности получения и расходования субсидий и грантов юридическими лицами. Кроме того, уточняется в релизе, прокуроры проанализируют своевременность модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном виде, а также готовность к переводу систем межведомственного электронного взаимодействия в единый электронный сервис. Особое внимание будет обращаться на предоставление мер государственной поддержки для разработки российских программ для развития производства высокотехнологичной промышленной продукции.
https://ria.ru/20230719/it-ipoteka-1885088554.html
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россия, игорь краснов, технологии, экономика
Россия, Игорь Краснов, Технологии, Экономика
В России проверят расходование бюджетных средств на развитие IT-отрасли
Генпрокурор Краснов поручил проверить расходование бюджетных денег на развитие IT-отрасли
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность использования бюджетных средств, направленных на развитие отрасли информационных технологий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале
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"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил провести проверку соблюдения бюджетного законодательства при реализации мероприятий по развитию отрасли информационных технологий", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в ходе проверок прокуроры должны будут дать оценку полноте, законности и своевременности финансирования мероприятий по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий, обоснованности получения и расходования субсидий и грантов юридическими лицами.
Кроме того, уточняется в релизе, прокуроры проанализируют своевременность модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном виде, а также готовность к переводу систем межведомственного электронного взаимодействия в единый электронный сервис.
Особое внимание будет обращаться на предоставление мер государственной поддержки для разработки российских программ для развития производства высокотехнологичной промышленной продукции.
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