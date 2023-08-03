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Кравцов: разработана единая программа преподавания истории
Кравцов: разработана единая программа преподавания истории - РИА Новости, 03.08.2023
Кравцов: разработана единая программа преподавания истории
Минпросвещения разработало единую программу преподавания истории, так как противники России цинично используют доверие детей, сообщил министр просвещения России РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:55
2023-08-03T12:55
2023-08-03T12:55
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минпросвещения разработало единую программу преподавания истории, так как противники России цинично используют доверие детей, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Мы видим, что доверчивость детей наши противники цинично используют, чтобы раскалывать народ России и доверие самих детей… Идёт настоящая война с историей. Наше главное оружие - качественное историческое образование, глубокие достоверные знания. В этой связи позвольте доложить, что министерством разработана единая программа преподавания истории", - сказал Кравцов во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. По его словам, ранее некоторые школы и отдельные учителя преподавали историю по лично разработанной программе, что приводило к перекосу и многообразию преподавания. По единой федеральной программе создан первый единый государственный учебник для 10-11 классов. В соответствии с принятым законом права на него принадлежат государству, добавил Кравцов.
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социальный навигатор, сн_образование, общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минпросвещения разработало единую программу преподавания истории, так как противники России цинично используют доверие детей, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Мы видим, что доверчивость детей наши противники цинично используют, чтобы раскалывать народ России и доверие самих детей… Идёт настоящая война с историей. Наше главное оружие - качественное историческое образование, глубокие достоверные знания. В этой связи позвольте доложить, что министерством разработана единая программа преподавания истории", - сказал Кравцов во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
По его словам, ранее некоторые школы и отдельные учителя преподавали историю по лично разработанной программе, что приводило к перекосу и многообразию преподавания.
По единой федеральной программе создан первый единый государственный учебник для 10-11 классов. В соответствии с принятым законом права на него принадлежат государству, добавил Кравцов.