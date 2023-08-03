https://ria.ru/20230803/ispytaniya-1888081650.html
Слуцкий предложил дистанционные вступительные испытания для бойцов СВО
Слуцкий предложил дистанционные вступительные испытания для бойцов СВО - РИА Новости, 03.08.2023
Слуцкий предложил дистанционные вступительные испытания для бойцов СВО
Глава фракции "ЛДПР" Леонид Слуцкий заявил, что подготовил обращение в министерство науки и высшего образования с предложением провести вступительные испытания... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T23:00
2023-08-03T23:00
2023-08-03T23:00
специальная военная операция на украине
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава фракции "ЛДПР" Леонид Слуцкий заявил, что подготовил обращение в министерство науки и высшего образования с предложением провести вступительные испытания для участников спецоперации дистанционно или заочно, а также продлить для них сроки приемной кампании. "Подготовил запрос в министерство науки и высшего образования с предложением организовать вступительные испытания для участников специальной военной операции в дистанционном или заочном формате, а также продлить для них сроки приемной кампании в 2023 году", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, он получил несколько обращений с просьбой помочь поступить в ВУЗы, потому что бойцы, находясь на передовой, не смогли вовремя сдать экзамены. "Для нас, тех, кто ждет героев в тылу, ключевая задача - обеспечить им будущее, рабочие места, образование, возможности реализоваться дальше в жизни", - подчеркнул Слуцкий.
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общество, леонид слуцкий (политик), лдпр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий предложил дистанционные вступительные испытания для бойцов СВО
Глава ЛДПР Слуцкий предложил дистанционные вступительные испытания для бойцов СВО
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Глава фракции "ЛДПР" Леонид Слуцкий заявил, что подготовил обращение
в министерство науки и высшего образования с предложением провести вступительные испытания для участников спецоперации дистанционно или заочно, а также продлить для них сроки приемной кампании.
"Подготовил запрос в министерство науки и высшего образования с предложением организовать вступительные испытания для участников специальной военной операции в дистанционном или заочном формате, а также продлить для них сроки приемной кампании в 2023 году", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
По его словам, он получил несколько обращений с просьбой помочь поступить в ВУЗы, потому что бойцы, находясь на передовой, не смогли вовремя сдать экзамены.
"Для нас, тех, кто ждет героев в тылу, ключевая задача - обеспечить им будущее, рабочие места, образование, возможности реализоваться дальше в жизни", - подчеркнул Слуцкий.
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