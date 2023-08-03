https://ria.ru/20230803/ispytaniya-1888081650.html

Слуцкий предложил дистанционные вступительные испытания для бойцов СВО

Слуцкий предложил дистанционные вступительные испытания для бойцов СВО - РИА Новости, 03.08.2023

Слуцкий предложил дистанционные вступительные испытания для бойцов СВО

Глава фракции "ЛДПР" Леонид Слуцкий заявил, что подготовил обращение в министерство науки и высшего образования с предложением провести вступительные испытания... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T23:00

2023-08-03T23:00

2023-08-03T23:00

специальная военная операция на украине

общество

леонид слуцкий (политик)

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883437526_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_f820e51ac0aa59f11cd8226421214118.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава фракции "ЛДПР" Леонид Слуцкий заявил, что подготовил обращение в министерство науки и высшего образования с предложением провести вступительные испытания для участников спецоперации дистанционно или заочно, а также продлить для них сроки приемной кампании. "Подготовил запрос в министерство науки и высшего образования с предложением организовать вступительные испытания для участников специальной военной операции в дистанционном или заочном формате, а также продлить для них сроки приемной кампании в 2023 году", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, он получил несколько обращений с просьбой помочь поступить в ВУЗы, потому что бойцы, находясь на передовой, не смогли вовремя сдать экзамены. "Для нас, тех, кто ждет героев в тылу, ключевая задача - обеспечить им будущее, рабочие места, образование, возможности реализоваться дальше в жизни", - подчеркнул Слуцкий.

https://ria.ru/20230803/kontrakt-1888005763.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, леонид слуцкий (политик), лдпр