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Программу по развитию инженерного образования реализуют с 1 сентября
Программу по развитию инженерного образования реализуют с 1 сентября - РИА Новости, 03.08.2023
Программу по развитию инженерного образования реализуют с 1 сентября
Комплексная программа по развитию инженерного образования будет реализована совместно с вузами РФ с 1 сентября, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:59
2023-08-03T12:59
2023-08-03T14:19
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Комплексная программа по развитию инженерного образования будет реализована совместно с вузами РФ с 1 сентября, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы уже подготовили, Михаил Владимирович (Мишустин – ред.), программу с Валерием Николаевичем (Фальковым – ред.)… по развитию инженерного образования, в том числе и по литературе, и по оснащению школ, чтобы была экспериментальная база для физики. Очень важна подготовка учителей, в том числе и ваших (победителей олимпиад – ред.) наставников, поэтому с 1 сентября у нас такая комплексная программа совместно с вузами будет реализована", - сказал Кравцов на встрече Мишустина с победителями международных олимпиад по естественным наукам. Ранее Кравцов сообщал, что совместно с Минобрнауки утвержден комплексный план по развитию инженерного образования. Это целый перечень мероприятий, цель которых – заинтересовать, увлечь детей физикой и другими естественно-научными предметами. Он пояснил, что это не только занятие на новых курсах, но и профильные смены, современные лабораторные практикумы, экскурсии на предприятия.
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общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование, навигатор абитуриента
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование, Навигатор абитуриента
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Комплексная программа по развитию инженерного образования будет реализована совместно с вузами РФ с 1 сентября, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы уже подготовили, Михаил Владимирович (Мишустин – ред.), программу с Валерием Николаевичем (Фальковым – ред.)… по развитию инженерного образования, в том числе и по литературе, и по оснащению школ, чтобы была экспериментальная база для физики. Очень важна подготовка учителей, в том числе и ваших (победителей олимпиад – ред.) наставников, поэтому с 1 сентября у нас такая комплексная программа совместно с вузами будет реализована", - сказал Кравцов на встрече Мишустина с победителями международных олимпиад по естественным наукам.
Ранее Кравцов сообщал, что совместно с Минобрнауки утвержден комплексный план по развитию инженерного образования. Это целый перечень мероприятий, цель которых – заинтересовать, увлечь детей физикой и другими естественно-научными предметами. Он пояснил, что это не только занятие на новых курсах, но и профильные смены, современные лабораторные практикумы, экскурсии на предприятия.