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МИД Индонезии призвал не создавать военных блоков в Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 03.08.2023
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11:09 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/indoneziya-1887923757.html
МИД Индонезии призвал не создавать военных блоков в Тихоокеанском регионе
МИД Индонезии призвал не создавать военных блоков в Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 03.08.2023
МИД Индонезии призвал не создавать военных блоков в Тихоокеанском регионе
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индо-Тихоокеанский регион должен быть мирной территорией, свободной от военных альянсов, поскольку... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:09
2023-08-03T11:09
в мире
индонезия
бали
юго-восточная азия
ретно марсуди
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индо-Тихоокеанский регион должен быть мирной территорией, свободной от военных альянсов, поскольку богат ресурсами и содержит наиболее стратегически важные морские пути в мире. "Наши воды не должны использоваться в качестве поля боя или площадки для нападения на других. Мы обязаны не допустить, чтобы наш регион превратился в очаг конфликта", - заявила глава индонезийского МИД в рамках морского форума АСЕАН, состоявшегося 2 августа на Бали. Ее слова приводит агентство ANTARA. Министр добавила, что территориальные воды Индонезии не должны использоваться для "ненужной демонстрации силы" или для "создания альянсов с целью доминирования над другими странами". Марсуди также пояснила, что последние пять десятилетий АСЕАН стремилась предотвращать потенциальные конфликты, в том числе посредством соблюдения международного права. Однако, по ее словам, странам Юго-Восточной Азии следует найти собственные пути и средства регулирования своего поведения в водах Индо-Тихоокеанского региона. В морском форуме АСЕАН приняли участие 18 стран в рамках механизма Восточноазиатского форума (ВАФ), в который входят десять стран-членов АСЕАН, а также Австралия, Китай, Индия, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея, Россия и США.
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индонезия
бали
юго-восточная азия
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в мире, индонезия, бали, юго-восточная азия, ретно марсуди
В мире, Индонезия, Бали, Юго-Восточная Азия, Ретно Марсуди
МИД Индонезии призвал не создавать военных блоков в Тихоокеанском регионе

МИД Индонезии: Индо-Тихоокеанский регион должен быть мирной зоной без военных альянсов

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкМечеть Истикляль
Мечеть Истикляль - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Мечеть Истикляль. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индо-Тихоокеанский регион должен быть мирной территорией, свободной от военных альянсов, поскольку богат ресурсами и содержит наиболее стратегически важные морские пути в мире.
"Наши воды не должны использоваться в качестве поля боя или площадки для нападения на других. Мы обязаны не допустить, чтобы наш регион превратился в очаг конфликта", - заявила глава индонезийского МИД в рамках морского форума АСЕАН, состоявшегося 2 августа на Бали. Ее слова приводит агентство ANTARA.
Министр добавила, что территориальные воды Индонезии не должны использоваться для "ненужной демонстрации силы" или для "создания альянсов с целью доминирования над другими странами".
Марсуди также пояснила, что последние пять десятилетий АСЕАН стремилась предотвращать потенциальные конфликты, в том числе посредством соблюдения международного права. Однако, по ее словам, странам Юго-Восточной Азии следует найти собственные пути и средства регулирования своего поведения в водах Индо-Тихоокеанского региона.
В морском форуме АСЕАН приняли участие 18 стран в рамках механизма Восточноазиатского форума (ВАФ), в который входят десять стран-членов АСЕАН, а также Австралия, Китай, Индия, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея, Россия и США.
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В миреИндонезияБалиЮго-Восточная АзияРетно Марсуди
 
 
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