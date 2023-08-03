https://ria.ru/20230803/indoneziya-1887923757.html

МИД Индонезии призвал не создавать военных блоков в Тихоокеанском регионе

МИД Индонезии призвал не создавать военных блоков в Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 03.08.2023

МИД Индонезии призвал не создавать военных блоков в Тихоокеанском регионе

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индо-Тихоокеанский регион должен быть мирной территорией, свободной от военных альянсов, поскольку... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:09

2023-08-03T11:09

2023-08-03T11:09

в мире

индонезия

бали

юго-восточная азия

ретно марсуди

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индо-Тихоокеанский регион должен быть мирной территорией, свободной от военных альянсов, поскольку богат ресурсами и содержит наиболее стратегически важные морские пути в мире. "Наши воды не должны использоваться в качестве поля боя или площадки для нападения на других. Мы обязаны не допустить, чтобы наш регион превратился в очаг конфликта", - заявила глава индонезийского МИД в рамках морского форума АСЕАН, состоявшегося 2 августа на Бали. Ее слова приводит агентство ANTARA. Министр добавила, что территориальные воды Индонезии не должны использоваться для "ненужной демонстрации силы" или для "создания альянсов с целью доминирования над другими странами". Марсуди также пояснила, что последние пять десятилетий АСЕАН стремилась предотвращать потенциальные конфликты, в том числе посредством соблюдения международного права. Однако, по ее словам, странам Юго-Восточной Азии следует найти собственные пути и средства регулирования своего поведения в водах Индо-Тихоокеанского региона. В морском форуме АСЕАН приняли участие 18 стран в рамках механизма Восточноазиатского форума (ВАФ), в который входят десять стран-членов АСЕАН, а также Австралия, Китай, Индия, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея, Россия и США.

https://ria.ru/20230801/koran-1887627595.html

индонезия

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юго-восточная азия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, бали, юго-восточная азия, ретно марсуди