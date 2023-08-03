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Жителей Казани напугал появившийся в небе "ядерный гриб" - РИА Новости, 03.08.2023
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02:56 03.08.2023 (обновлено: 04:34 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/grib-1887890482.html
Жителей Казани напугал появившийся в небе "ядерный гриб"
Жителей Казани напугал появившийся в небе "ядерный гриб" - РИА Новости, 03.08.2023
Жителей Казани напугал появившийся в небе "ядерный гриб"
Жители Казани наблюдали необычное метеорологическое явление, напоминающее ядерный гриб, пишет "Вечерняя Казань". РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T02:56
2023-08-03T04:34
россия
казань
погода
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Жители Казани наблюдали необычное метеорологическое явление, напоминающее ядерный гриб, пишет "Вечерняя Казань".По данным издания, вечером второго августа жители столицы Татарстана могли увидеть в небе нечто, напоминающее "гриб" после ядерного взрыва. На самом деле, отмечается в сообщении, это обычное кучево-дождевое облако, которое также называют "наковальня".Такое явление можно увидеть, когда облако упирается в стратосферу на высоте около 12 километров. Его верхушка "расплывается", и образуется фигура, напоминающая гриб.
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россия, казань, погода
Россия, Казань, Погода
Жителей Казани напугал появившийся в небе "ядерный гриб"

"Вечерняя Казань": жителей Казани напугало кучево-дождевое облако в виде ядерного гриба

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди катаются на катамаранах на озере Нижний Кабан в Казани
Люди катаются на катамаранах на озере Нижний Кабан в Казани - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Люди катаются на катамаранах на озере Нижний Кабан в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Жители Казани наблюдали необычное метеорологическое явление, напоминающее ядерный гриб, пишет "Вечерняя Казань".
По данным издания, вечером второго августа жители столицы Татарстана могли увидеть в небе нечто, напоминающее "гриб" после ядерного взрыва. На самом деле, отмечается в сообщении, это обычное кучево-дождевое облако, которое также называют "наковальня".
Такое явление можно увидеть, когда облако упирается в стратосферу на высоте около 12 километров. Его верхушка "расплывается", и образуется фигура, напоминающая гриб.
 
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