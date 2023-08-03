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Жителей Казани напугал появившийся в небе "ядерный гриб"

Жителей Казани напугал появившийся в небе "ядерный гриб" - РИА Новости, 03.08.2023

Жителей Казани напугал появившийся в небе "ядерный гриб"

Жители Казани наблюдали необычное метеорологическое явление, напоминающее ядерный гриб, пишет "Вечерняя Казань". РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T02:56

2023-08-03T02:56

2023-08-03T04:34

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Жители Казани наблюдали необычное метеорологическое явление, напоминающее ядерный гриб, пишет "Вечерняя Казань".По данным издания, вечером второго августа жители столицы Татарстана могли увидеть в небе нечто, напоминающее "гриб" после ядерного взрыва. На самом деле, отмечается в сообщении, это обычное кучево-дождевое облако, которое также называют "наковальня".Такое явление можно увидеть, когда облако упирается в стратосферу на высоте около 12 километров. Его верхушка "расплывается", и образуется фигура, напоминающая гриб.

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