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В Польше заявили о готовности пилотов открыть огонь на границе Белоруссии - РИА Новости, 03.08.2023
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16:42 03.08.2023 (обновлено: 22:45 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/granitsa-1888013416.html
В Польше заявили о готовности пилотов открыть огонь на границе Белоруссии
В Польше заявили о готовности пилотов открыть огонь на границе Белоруссии - РИА Новости, 03.08.2023
В Польше заявили о готовности пилотов открыть огонь на границе Белоруссии
Польские пилоты боевых вертолетов готовы применить оружие на границе с Белоруссией, заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Польши генерал Марек... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:42
2023-08-03T22:45
в мире
белоруссия
польша
афганистан
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 3 авг — РИА Новости. Польские пилоты боевых вертолетов готовы применить оружие на границе с Белоруссией, заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский на совещании с министром национальной обороны Мариушем Блащаком. Он сообщил, что вчера в район польско-белорусской границы были передислоцированы боевые вертолеты ВВС Польши. "На случай возникновения опасных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою", — сказал Соколовский, выступление которого транслирует Польское телевидение. Генерал уточнил, что пилоты этих вертолетов имеют опыт боевых действий в Афганистане. "Они опытные, и если произойдет что-то опасное, то они без колебаний применят оружие", — сказал он. В свою очередь, Блащак уточнил, что на границу с Белоруссией переброшены вертолеты двух бригад. "Я рад, что с нами такие опытные пилоты. Я очень рад, что здесь, на восточной границе, находятся вооружение и экипажи 25-й бригады воздушной кавалерии, 1-й воздушной бригады Сухопутных войск", — сказал он. Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава Минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь, в Минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование Вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению их радиолокационными системами".
https://ria.ru/20230802/granitsa-1887869643.html
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в мире, белоруссия, польша, афганистан, мариуш блащак
В мире, Белоруссия, Польша, Афганистан, Мариуш Блащак
В Польше заявили о готовности пилотов открыть огонь на границе Белоруссии

Минобороны Польши заявило о готовности пилотов применить оружие на границе с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские военнослужащие у пункта пропуска Кузница — Брузги на польско-белорусской границе
Польские военнослужащие у пункта пропуска Кузница — Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Польские военнослужащие у пункта пропуска Кузница — Брузги на польско-белорусской границе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 авг — РИА Новости. Польские пилоты боевых вертолетов готовы применить оружие на границе с Белоруссией, заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский на совещании с министром национальной обороны Мариушем Блащаком.
Он сообщил, что вчера в район польско-белорусской границы были передислоцированы боевые вертолеты ВВС Польши. "На случай возникновения опасных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою", — сказал Соколовский, выступление которого транслирует Польское телевидение.
Генерал уточнил, что пилоты этих вертолетов имеют опыт боевых действий в Афганистане. "Они опытные, и если произойдет что-то опасное, то они без колебаний применят оружие", — сказал он.
В свою очередь, Блащак уточнил, что на границу с Белоруссией переброшены вертолеты двух бригад. "Я рад, что с нами такие опытные пилоты. Я очень рад, что здесь, на восточной границе, находятся вооружение и экипажи 25-й бригады воздушной кавалерии, 1-й воздушной бригады Сухопутных войск", — сказал он.

Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава Минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь, в Минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование Вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению их радиолокационными системами".
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