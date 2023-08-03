В Польше заявили о готовности пилотов открыть огонь на границе Белоруссии
Минобороны Польши заявило о готовности пилотов применить оружие на границе с Белоруссией
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские военнослужащие у пункта пропуска Кузница — Брузги на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Польские военнослужащие у пункта пропуска Кузница — Брузги на польско-белорусской границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 авг — РИА Новости. Польские пилоты боевых вертолетов готовы применить оружие на границе с Белоруссией, заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский на совещании с министром национальной обороны Мариушем Блащаком.
Он сообщил, что вчера в район польско-белорусской границы были передислоцированы боевые вертолеты ВВС Польши. "На случай возникновения опасных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою", — сказал Соколовский, выступление которого транслирует Польское телевидение.
Генерал уточнил, что пилоты этих вертолетов имеют опыт боевых действий в Афганистане. "Они опытные, и если произойдет что-то опасное, то они без колебаний применят оружие", — сказал он.
В свою очередь, Блащак уточнил, что на границу с Белоруссией переброшены вертолеты двух бригад. "Я рад, что с нами такие опытные пилоты. Я очень рад, что здесь, на восточной границе, находятся вооружение и экипажи 25-й бригады воздушной кавалерии, 1-й воздушной бригады Сухопутных войск", — сказал он.
Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава Минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь, в Минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование Вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению их радиолокационными системами".
Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава Минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь, в Минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование Вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению их радиолокационными системами".