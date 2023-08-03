https://ria.ru/20230803/grad-1888073734.html

В Апшеронском районе Кубани град повредил 236 домов

В Апшеронском районе Кубани град повредил 236 домов - РИА Новости, 03.08.2023

В Апшеронском районе Кубани град повредил 236 домов

Град, прошедший в четверг в Апшеронском районе Краснодарского края, повредил 236 домов, сообщили в пресс-службе районной администрации. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T21:34

2023-08-03T21:34

2023-08-03T21:34

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Град, прошедший в четверг в Апшеронском районе Краснодарского края, повредил 236 домов, сообщили в пресс-службе районной администрации. "Сегодня в Апшеронском районе наблюдались сильные осадки в виде дождя и крупного града. Эпицентр пришелся на село Черниговское, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом. По состоянию на 20.00 пострадало 236 домовладений. На 4 августа запланирован выход комиссий для оценки ущерба", - говорится в сообщении. Ранее в краевом ГУ МЧС рассказали, что град также повредил крышу здания администрации Черниговского сельского поселения в Апшеронском районе. На Кубани в четверг действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град, возможен подъем уровня рек.

https://ria.ru/20230711/tuapse-1883568298.html

краснодарский край

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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)