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"Госуслуги" стали отображать купленные железнодорожные билеты - РИА Новости, 03.08.2023
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07:36 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/gosuslugi-1887897746.html
"Госуслуги" стали отображать купленные железнодорожные билеты
"Госуслуги" стали отображать купленные железнодорожные билеты - РИА Новости, 03.08.2023
"Госуслуги" стали отображать купленные железнодорожные билеты
Портал "Госуслуги" стал отображать железнодорожные билеты, купленные по паспорту РФ, заметили в агентстве РИА Новости в описании к обновлению приложения и... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T07:36
2023-08-03T07:36
общество
технологии
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ржд
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Портал "Госуслуги" стал отображать железнодорожные билеты, купленные по паспорту РФ, заметили в агентстве РИА Новости в описании к обновлению приложения и проверили эту опцию. "Ваши ж/д билеты теперь в разделе Документы - QR-коды документов. Не важно, каким способом куплен билет - в кассе или онлайн, он появится автоматически, если билет оформлен по паспорту РФ", - говорится в описании к обновлению приложения. Отмечается, что теперь не нужно запоминать номер поезда или вагона - ж/д билеты на "Госуслугах" всегда под рукой. Корреспондент РИА Новости проверил, как работает эта система при покупке билета онлайн. Купил билет на поезд через приложение РЖД. Он отобразился в "Госуслугах" в разделе, как и указано выше в описании.
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Новости
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общество, технологии, россия, ржд
Общество, Технологии, Россия, РЖД
"Госуслуги" стали отображать купленные железнодорожные билеты

"Госуслуги" стали отображать купленные россиянами железнодорожные билеты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Портал "Госуслуги" стал отображать железнодорожные билеты, купленные по паспорту РФ, заметили в агентстве РИА Новости в описании к обновлению приложения и проверили эту опцию.
«
"Ваши ж/д билеты теперь в разделе Документы - QR-коды документов. Не важно, каким способом куплен билет - в кассе или онлайн, он появится автоматически, если билет оформлен по паспорту РФ", - говорится в описании к обновлению приложения.
Отмечается, что теперь не нужно запоминать номер поезда или вагона - ж/д билеты на "Госуслугах" всегда под рукой.
Корреспондент РИА Новости проверил, как работает эта система при покупке билета онлайн. Купил билет на поезд через приложение РЖД. Он отобразился в "Госуслугах" в разделе, как и указано выше в описании.
Приложение Госуслуги - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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