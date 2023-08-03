https://ria.ru/20230803/gosuslugi-1887897746.html

"Госуслуги" стали отображать купленные железнодорожные билеты

"Госуслуги" стали отображать купленные железнодорожные билеты - РИА Новости, 03.08.2023

"Госуслуги" стали отображать купленные железнодорожные билеты

Портал "Госуслуги" стал отображать железнодорожные билеты, купленные по паспорту РФ, заметили в агентстве РИА Новости в описании к обновлению приложения и... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T07:36

2023-08-03T07:36

2023-08-03T07:36

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Портал "Госуслуги" стал отображать железнодорожные билеты, купленные по паспорту РФ, заметили в агентстве РИА Новости в описании к обновлению приложения и проверили эту опцию. "Ваши ж/д билеты теперь в разделе Документы - QR-коды документов. Не важно, каким способом куплен билет - в кассе или онлайн, он появится автоматически, если билет оформлен по паспорту РФ", - говорится в описании к обновлению приложения. Отмечается, что теперь не нужно запоминать номер поезда или вагона - ж/д билеты на "Госуслугах" всегда под рукой. Корреспондент РИА Новости проверил, как работает эта система при покупке билета онлайн. Купил билет на поезд через приложение РЖД. Он отобразился в "Госуслугах" в разделе, как и указано выше в описании.

https://ria.ru/20230727/nalog-1886594766.html

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общество, технологии, россия, ржд