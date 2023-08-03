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МИД Молдавии опроверг слухи о превращении посольства в России в гостиницу
МИД Молдавии опроверг слухи о превращении посольства в России в гостиницу - РИА Новости, 03.08.2023
МИД Молдавии опроверг слухи о превращении посольства в России в гостиницу
Министерство иностранных дел Молдавии опровергло слухи о возможном превращении в гостиницу посольства республики в Москве, заверив, что не занимается... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:24
2023-08-03T18:24
2023-08-03T18:24
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии опровергло слухи о возможном превращении в гостиницу посольства республики в Москве, заверив, что не занимается экономической деятельностью. Ранее в СМИ появилась информация о том, что прорабатывается возможность организации коммерческой деятельности на территории посольства Молдавии в Москве. "Комплекс зданий, находящихся в ведении посольства Молдавии в России, используется в строгом соответствии с международным законодательством, касающегося деятельности дипломатических миссий. Наше посольство в РФ не осуществляет хозяйственно-экономическую деятельность", - заявил журналистам пресс-секретарь молдавского МИД Игорь Захаров. В российском МИД также отреагировали на сообщения о том, что посольство Молдавии в РФ могут превратить в гостиницу. Там отметили, что речь идет о возможных нарушениях Венской конвенции о дипломатических сношениях - международного договора, определяющего рамки дипломатических отношений между странами.
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молдавия, в мире, россия, москва
Молдавия, В мире, Россия, Москва
МИД Молдавии опроверг слухи о превращении посольства в России в гостиницу
МИД Молдавии опроверг слухи о превращении посольства страны в России в гостиницу
КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии опровергло слухи о возможном превращении в гостиницу посольства республики в Москве, заверив, что не занимается экономической деятельностью.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что прорабатывается возможность организации коммерческой деятельности на территории посольства Молдавии в Москве.
«
"Комплекс зданий, находящихся в ведении посольства Молдавии в России
, используется в строгом соответствии с международным законодательством, касающегося деятельности дипломатических миссий. Наше посольство в РФ не осуществляет хозяйственно-экономическую деятельность", - заявил журналистам пресс-секретарь молдавского МИД Игорь Захаров.
В российском МИД также отреагировали на сообщения о том, что посольство Молдавии в РФ могут превратить в гостиницу. Там отметили, что речь идет о возможных нарушениях Венской конвенции о дипломатических сношениях - международного договора, определяющего рамки дипломатических отношений между странами.
В ПМР заявили, что власти Молдавии хотят разорвать дипотношения с Россией