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МИД Молдавии опроверг слухи о превращении посольства в России в гостиницу

МИД Молдавии опроверг слухи о превращении посольства в России в гостиницу - РИА Новости, 03.08.2023

МИД Молдавии опроверг слухи о превращении посольства в России в гостиницу

Министерство иностранных дел Молдавии опровергло слухи о возможном превращении в гостиницу посольства республики в Москве, заверив, что не занимается... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T18:24

2023-08-03T18:24

2023-08-03T18:24

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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии опровергло слухи о возможном превращении в гостиницу посольства республики в Москве, заверив, что не занимается экономической деятельностью. Ранее в СМИ появилась информация о том, что прорабатывается возможность организации коммерческой деятельности на территории посольства Молдавии в Москве. "Комплекс зданий, находящихся в ведении посольства Молдавии в России, используется в строгом соответствии с международным законодательством, касающегося деятельности дипломатических миссий. Наше посольство в РФ не осуществляет хозяйственно-экономическую деятельность", - заявил журналистам пресс-секретарь молдавского МИД Игорь Захаров. В российском МИД также отреагировали на сообщения о том, что посольство Молдавии в РФ могут превратить в гостиницу. Там отметили, что речь идет о возможных нарушениях Венской конвенции о дипломатических сношениях - международного договора, определяющего рамки дипломатических отношений между странами.

https://ria.ru/20230720/dipotnosheniya-1885370833.html

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молдавия, в мире, россия, москва