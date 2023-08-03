Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков об СВО - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/feyki-1887959159.html
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков об СВО
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков об СВО - РИА Новости, 03.08.2023
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков об СВО
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление фейков из "Википедии", касающихся... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:52
2023-08-03T13:52
россия
украина
москва
wikipedia
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление фейков из "Википедии", касающихся возможности применения ядерного оружия и вывоза детей с Украины в ходе СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Как стало известно в ходе заседания, Роскомнадзор требовал ограничить доступ к недостоверной информации в "Википедии" о возможном применении ядерного оружия при проведении специальной военной операции и принудительной депортации детей с Украины в Россию. Из-за бездействия компании ведомство составило протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление недостоверной информации. Ранее суд 13 раз назначал штрафы фонду Wikimedia за административные правонарушения на 24 миллиона 400 тысяч рублей. Еще один протокол был зарегистрирован 31 июля, дата рассмотрения пока не назначена.
https://ria.ru/20230803/feyki-1887928392.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Украина, Москва, Wikipedia, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков об СВО

Суд в Москве оштрафовал "Википедию" на три миллиона рублей за неудаление фейков об СВО

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление фейков из "Википедии", касающихся возможности применения ядерного оружия и вывоза детей с Украины в ходе СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Как стало известно в ходе заседания, Роскомнадзор требовал ограничить доступ к недостоверной информации в "Википедии" о возможном применении ядерного оружия при проведении специальной военной операции и принудительной депортации детей с Украины в Россию. Из-за бездействия компании ведомство составило протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление недостоверной информации.
Ранее суд 13 раз назначал штрафы фонду Wikimedia за административные правонарушения на 24 миллиона 400 тысяч рублей. Еще один протокол был зарегистрирован 31 июля, дата рассмотрения пока не назначена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Песков предрек рост изощренности фейков
Вчера, 11:42
 
РоссияУкраинаМоскваWikipediaФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала