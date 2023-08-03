https://ria.ru/20230803/feyki-1887959159.html

Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков об СВО

Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков об СВО - РИА Новости, 03.08.2023

Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков об СВО

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление фейков из "Википедии", касающихся... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:52

2023-08-03T13:52

2023-08-03T13:52

россия

украина

москва

wikipedia

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление фейков из "Википедии", касающихся возможности применения ядерного оружия и вывоза детей с Украины в ходе СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Как стало известно в ходе заседания, Роскомнадзор требовал ограничить доступ к недостоверной информации в "Википедии" о возможном применении ядерного оружия при проведении специальной военной операции и принудительной депортации детей с Украины в Россию. Из-за бездействия компании ведомство составило протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление недостоверной информации. Ранее суд 13 раз назначал штрафы фонду Wikimedia за административные правонарушения на 24 миллиона 400 тысяч рублей. Еще один протокол был зарегистрирован 31 июля, дата рассмотрения пока не назначена.

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Екатерина Зайцева

россия, украина, москва, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)