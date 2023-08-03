https://ria.ru/20230803/fesco-1887898614.html
В Fesco считают нецелесообразным возвращаться к дивидендам
В Fesco считают нецелесообразным возвращаться к дивидендам - РИА Новости, 03.08.2023
В Fesco считают нецелесообразным возвращаться к дивидендам
Возвращаться к выплате дивидендов Fesco пока нецелесообразно, а всю чистую прибыль надо направлять на инвестиции, сообщил в интервью РИА Новости глава совета... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T07:52
2023-08-03T07:52
2023-08-03T07:52
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Возвращаться к выплате дивидендов Fesco пока нецелесообразно, а всю чистую прибыль надо направлять на инвестиции, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров группы Андрей Северилов в рамках саммита "Россия-Африка". "Я лично, как председатель, считаю, а совет директоров рекомендует, что пока нецелесообразно распределять дивиденды; всю чистую прибыль нужно направлять на инвестирование. Нам есть, куда расти", - ответил Северилов на вопрос о дивидендах за 2023 год. РИА Новости также поинтересовалось, когда Fesco может вернуться к выплате дивидендов. "Этот вопрос пока на повестке не стоит. Сейчас время для покупки основных средств. Нам необходимо продолжать формировать активы для того, чтобы дальше экстенсивно расти и развиваться", - продолжил глава совета директоров Fesco. Fesco несколько лет не выплачивает дивиденды. Последние были за 2002 год. Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.
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экономика, россия, fesco
В Fesco считают нецелесообразным возвращаться к дивидендам
Глава совета директоров Fesco считает пока нецелесообразным возвращаться к дивидендам
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Возвращаться к выплате дивидендов Fesco пока нецелесообразно, а всю чистую прибыль надо направлять на инвестиции, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров группы Андрей Северилов в рамках саммита "Россия-Африка".
«
"Я лично, как председатель, считаю, а совет директоров рекомендует, что пока нецелесообразно распределять дивиденды; всю чистую прибыль нужно направлять на инвестирование. Нам есть, куда расти", - ответил Северилов на вопрос о дивидендах за 2023 год.
РИА Новости также поинтересовалось, когда Fesco может вернуться к выплате дивидендов. "Этот вопрос пока на повестке не стоит. Сейчас время для покупки основных средств. Нам необходимо продолжать формировать активы для того, чтобы дальше экстенсивно расти и развиваться", - продолжил глава совета директоров Fesco.
Fesco несколько лет не выплачивает дивиденды. Последние были за 2002 год.
Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России
с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт
, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.
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