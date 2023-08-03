https://ria.ru/20230803/fesco-1887898614.html

В Fesco считают нецелесообразным возвращаться к дивидендам

В Fesco считают нецелесообразным возвращаться к дивидендам - РИА Новости, 03.08.2023

В Fesco считают нецелесообразным возвращаться к дивидендам

Возвращаться к выплате дивидендов Fesco пока нецелесообразно, а всю чистую прибыль надо направлять на инвестиции, сообщил в интервью РИА Новости глава совета... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T07:52

2023-08-03T07:52

2023-08-03T07:52

экономика

россия

fesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150181/42/1501814260_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b10172c04d13b1548811beb95e7a2bc.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Возвращаться к выплате дивидендов Fesco пока нецелесообразно, а всю чистую прибыль надо направлять на инвестиции, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров группы Андрей Северилов в рамках саммита "Россия-Африка". "Я лично, как председатель, считаю, а совет директоров рекомендует, что пока нецелесообразно распределять дивиденды; всю чистую прибыль нужно направлять на инвестирование. Нам есть, куда расти", - ответил Северилов на вопрос о дивидендах за 2023 год. РИА Новости также поинтересовалось, когда Fesco может вернуться к выплате дивидендов. "Этот вопрос пока на повестке не стоит. Сейчас время для покупки основных средств. Нам необходимо продолжать формировать активы для того, чтобы дальше экстенсивно расти и развиваться", - продолжил глава совета директоров Fesco. Fesco несколько лет не выплачивает дивиденды. Последние были за 2002 год. Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.

https://ria.ru/20230803/fesco-1887887901.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, fesco