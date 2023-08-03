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Fesco изучает активы в портах Египта с привлечением местного партнера - РИА Новости, 03.08.2023
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02:53 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/fesco-1887890351.html
Fesco изучает активы в портах Египта с привлечением местного партнера
Fesco изучает активы в портах Египта с привлечением местного партнера - РИА Новости, 03.08.2023
Fesco изучает активы в портах Египта с привлечением местного партнера
Транспортная группа Fesco изучает в Египте активы в сфере портовой инфраструктуры для приобретения и допускает привлечение местного партнера, рассказал в... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T02:53
2023-08-03T02:53
экономика
египет
россия
fesco
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости/Прайм. Транспортная группа Fesco изучает в Египте активы в сфере портовой инфраструктуры для приобретения и допускает привлечение местного партнера, рассказал в интервью РИА Новости глава совета директоров Андрей Северилов. "Мы смотрим в Египте одно из предприятий в сфере портовой инфраструктуры (для приобретения - ред.), там нам потребуется, скорее всего, египетский партнер", - рассказал он. Будет ли группа инвестировать в портовую инфраструктуру, Северилов не уточнил. "Пока не готов сказать. Мы смотрим. Коллеги две недели провели в Египте, смотрели разные порты. Здесь есть предложения, но конкретизировать еще рано", - сказал он. Ранее группа анонсировала запуск прямого сервиса Египет - Новороссийск с ноября. Кроме того, Fesco готовится к отрытию собственного офиса в Египте. Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.
https://ria.ru/20230803/fesco-1887887901.html
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экономика, египет, россия, fesco
Экономика, Египет, Россия, FESCO
Fesco изучает активы в портах Египта с привлечением местного партнера

Глава совдира: Fesco изучает активы в портах Египта с привлечением местного партнера

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРазгрузочно-погрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту
Разгрузочно-погрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Разгрузочно-погрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости/Прайм. Транспортная группа Fesco изучает в Египте активы в сфере портовой инфраструктуры для приобретения и допускает привлечение местного партнера, рассказал в интервью РИА Новости глава совета директоров Андрей Северилов.
«
"Мы смотрим в Египте одно из предприятий в сфере портовой инфраструктуры (для приобретения - ред.), там нам потребуется, скорее всего, египетский партнер", - рассказал он.
Будет ли группа инвестировать в портовую инфраструктуру, Северилов не уточнил. "Пока не готов сказать. Мы смотрим. Коллеги две недели провели в Египте, смотрели разные порты. Здесь есть предложения, но конкретизировать еще рано", - сказал он.
Ранее группа анонсировала запуск прямого сервиса Египет - Новороссийск с ноября. Кроме того, Fesco готовится к отрытию собственного офиса в Египте.
Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.
Стенд компании Fesco - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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ЭкономикаЕгипетРоссияFESCO
 
 
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