Fesco изучает активы в портах Египта с привлечением местного партнера
Глава совдира: Fesco изучает активы в портах Египта с привлечением местного партнера
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРазгрузочно-погрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту
Разгрузочно-погрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости/Прайм. Транспортная группа Fesco изучает в Египте активы в сфере портовой инфраструктуры для приобретения и допускает привлечение местного партнера, рассказал в интервью РИА Новости глава совета директоров Андрей Северилов.
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"Мы смотрим в Египте одно из предприятий в сфере портовой инфраструктуры (для приобретения - ред.), там нам потребуется, скорее всего, египетский партнер", - рассказал он.
Будет ли группа инвестировать в портовую инфраструктуру, Северилов не уточнил. "Пока не готов сказать. Мы смотрим. Коллеги две недели провели в Египте, смотрели разные порты. Здесь есть предложения, но конкретизировать еще рано", - сказал он.
Ранее группа анонсировала запуск прямого сервиса Египет - Новороссийск с ноября. Кроме того, Fesco готовится к отрытию собственного офиса в Египте.
Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.