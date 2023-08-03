https://ria.ru/20230803/fesco-1887890351.html

Fesco изучает активы в портах Египта с привлечением местного партнера

Fesco изучает активы в портах Египта с привлечением местного партнера - РИА Новости, 03.08.2023

Fesco изучает активы в портах Египта с привлечением местного партнера

Транспортная группа Fesco изучает в Египте активы в сфере портовой инфраструктуры для приобретения и допускает привлечение местного партнера, рассказал в... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T02:53

2023-08-03T02:53

2023-08-03T02:53

экономика

египет

россия

fesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152828/60/1528286012_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_6f9cf82996ecdb49abcd8b56789a96f6.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости/Прайм. Транспортная группа Fesco изучает в Египте активы в сфере портовой инфраструктуры для приобретения и допускает привлечение местного партнера, рассказал в интервью РИА Новости глава совета директоров Андрей Северилов. "Мы смотрим в Египте одно из предприятий в сфере портовой инфраструктуры (для приобретения - ред.), там нам потребуется, скорее всего, египетский партнер", - рассказал он. Будет ли группа инвестировать в портовую инфраструктуру, Северилов не уточнил. "Пока не готов сказать. Мы смотрим. Коллеги две недели провели в Египте, смотрели разные порты. Здесь есть предложения, но конкретизировать еще рано", - сказал он. Ранее группа анонсировала запуск прямого сервиса Египет - Новороссийск с ноября. Кроме того, Fesco готовится к отрытию собственного офиса в Египте. Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.

https://ria.ru/20230803/fesco-1887887901.html

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, египет, россия, fesco