https://ria.ru/20230803/fesco-1887887901.html
Fesco готова возить Lada в Африку при наличии заказа
Fesco готова возить Lada в Африку при наличии заказа - РИА Новости, 03.08.2023
Fesco готова возить Lada в Африку при наличии заказа
Транспортная группа Fesco готова перевозить автомобили Lada в Африку и купить для этого автовозы - при наличии твердого заказа, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T01:44
2023-08-03T01:44
2023-08-03T01:44
экономика
африка
россия
fesco
максим соколов
автоваз
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Транспортная группа Fesco готова перевозить автомобили Lada в Африку и купить для этого автовозы - при наличии твердого заказа, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров группы Андрей Северилов. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в ходе саммита "Россия-Африка" заявил, что компания-производитель автомобилей Lada рассматривает возможности для поставки автомобилей в африканские страны, в том числе посредством лизинга судов, а также сотрудничества с Fesco. "Коллегам из "АвтоВАЗа", конечно, нужно будет найти свой рынок, своего потребителя, уверен, они с этой задачей справятся на отлично. Со своей стороны, мы готовы помогать при наличии твердого заказа на перевозку. Мы готовы подобрать любые суда, автовозы для доставки", - сообщил Северилов. Он добавил, что группа сможет приобрести необходимое количество судов для перевозки автомобилей. "В зависимости от потребности. Доступ на рынок судов открыт. Мы постоянно наращиваем флот", - подчеркнул Северилов. Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.
https://ria.ru/20230705/rosatom-1882371201.html
https://ria.ru/20230419/fesco-1866208152.html
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экономика, африка, россия, fesco, максим соколов, автоваз
Экономика, Африка, Россия, FESCO, Максим Соколов, АвтоВАЗ
Fesco готова возить Lada в Африку при наличии заказа
Глава совдира: Fesco готова купить автовозы и возить Lada в Африку при наличии заказа
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Транспортная группа Fesco готова перевозить автомобили Lada в Африку и купить для этого автовозы - при наличии твердого заказа, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров группы Андрей Северилов.
Глава "АвтоВАЗа
" Максим Соколов
в ходе саммита "Россия-Африка" заявил, что компания-производитель автомобилей Lada рассматривает возможности для поставки автомобилей в африканские страны, в том числе посредством лизинга судов, а также сотрудничества с Fesco.
Fesco и Росатом заявили о создании транспортно-логистического узла
"Коллегам из "АвтоВАЗа", конечно, нужно будет найти свой рынок, своего потребителя, уверен, они с этой задачей справятся на отлично. Со своей стороны, мы готовы помогать при наличии твердого заказа на перевозку. Мы готовы подобрать любые суда, автовозы для доставки", - сообщил Северилов.
Он добавил, что группа сможет приобрести необходимое количество судов для перевозки автомобилей. "В зависимости от потребности. Доступ на рынок судов открыт. Мы постоянно наращиваем флот", - подчеркнул Северилов.
Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России
с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт
, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.
Fesco приобрела шесть контейнеровозов за 240 миллионов долларов