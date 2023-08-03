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ЕС ввел запрет на экспорт оружия и боеприпасов в Белоруссию - РИА Новости, 03.08.2023
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14:47 03.08.2023 (обновлено: 14:59 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/eksport-1887977592.html
ЕС ввел запрет на экспорт оружия и боеприпасов в Белоруссию
ЕС ввел запрет на экспорт оружия и боеприпасов в Белоруссию - РИА Новости, 03.08.2023
ЕС ввел запрет на экспорт оружия и боеприпасов в Белоруссию
Евросоюз расширил санкции против Белоруссии и ввел запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих её военному и технологическому... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:47
2023-08-03T14:59
белоруссия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз расширил санкции против Белоруссии и ввел запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих её военному и технологическому совершенствованию, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Еврокомиссии."Меры расширяют запрет на экспорт в Белоруссию на ряд высокочувствительных товаров и технологий, которые способствуют военному и технологическому укреплению Белоруссии", - говорится в документе.Кроме того, ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов, а также товаров для использования в сфере авиации и космоса."Совет (ЕС) также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли", - говорится в заявлении Еврокомиссии, касающемся принятого в четверг решения Совета ЕС расширить санкции против Белоруссии.
https://ria.ru/20230703/evropa-1881763822.html
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белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Белоруссия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
ЕС ввел запрет на экспорт оружия и боеприпасов в Белоруссию

ЕС ввел запрет на экспорт оружия, боеприпасов и авиации в Белоруссию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз расширил санкции против Белоруссии и ввел запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих её военному и технологическому совершенствованию, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Еврокомиссии.
"Меры расширяют запрет на экспорт в Белоруссию на ряд высокочувствительных товаров и технологий, которые способствуют военному и технологическому укреплению Белоруссии", - говорится в документе.
Кроме того, ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов, а также товаров для использования в сфере авиации и космоса.
"Совет (ЕС) также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли", - говорится в заявлении Еврокомиссии, касающемся принятого в четверг решения Совета ЕС расширить санкции против Белоруссии.
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