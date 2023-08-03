https://ria.ru/20230803/ekonomika-1888020785.html

Экономика России восстановилась быстрее ожиданий, заявила эксперт

Экономика России восстановилась быстрее ожиданий, заявила эксперт - РИА Новости, 03.08.2023

Экономика России восстановилась быстрее ожиданий, заявила эксперт

Восстановление экономики России после спада 2022 года оказалось быстрее ожиданий, растут шансы, что по итогам года ВВП России покажет рост выше 2% в годовом... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:04

2023-08-03T17:04

2023-08-03T17:04

экономика

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Восстановление экономики России после спада 2022 года оказалось быстрее ожиданий, растут шансы, что по итогам года ВВП России покажет рост выше 2% в годовом выражении, поделилась с РИА Новости своим прогнозом главный экономист "Ренессанс Капитал" по России и СНГ+ Софья Донец. Накануне Росстат отчитался о социально-экономическом положении в России по итогам первого полугодия, а Минэкономразвития представило свою оценку о динамике экономики на основании этих данных. В министерстве оценили рост ВВП за первые шесть месяцев в 1,4% в годовом выражении. "Рост первого полугодия 2023 года – это прежде всего история восстановительного роста с возвращением к середине года на докризисные тренды по многим ключевым показателям, включая внутреннее потребление, импорт, промышленность. Восстановление после спада 2022 года, фактически, оказалось быстрее прогнозов, которые делались перед началом года", - сказала Донец. По ее словам, во втором квартале наибольший положительный вклад в рост ВВП внесла обрабатывающая промышленность (в том числе за счет госзаказа), торговля (прежде всего оптовая - на фоне закрытия провала прошлого года), а также строительство. "Достаточно уверенно чувствовал себя сектор услуг, поддерживаемый стабильным внутренним спросом. Вместе с тем добыча к концу полугодия ожидаемо оказалась в минусе к прошлому году. Наш базовый прогноз по росту ВВП в 2023 году был улучшен в первом полугодии до 2% год к году, однако растут шансы превышения этого уровня по итогам года", - добавила экономист. При этом она указала, что не видит признаков перегрева экономики или внутреннего спроса. "Это отражение реализации более быстрого восстановительного роста, в том числе на фоне "впитывания" бюджетного стимула, пик которого был достигнут в конце 2022 года, и мы не видим признаков перегрева экономики ил внутреннего спроса", - пояснила она. Говоря об инфляции, Донец сказала, что ожидает выход показателя в диапазон 5,5-6% с осени и до конца 2023 года на фоне переноса ослабления рубля в уровень цен, с последующим возвращением к 4% в 2024 году. Министерство экономического развития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. В середине июня глава министерства Максим Решетников говорил, что темпы роста ВВП РФ в 2023 будут видимо выше прогноза Минэкономразвития в 1,2%. Банк России ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 1,5-2,5%.

https://ria.ru/20230803/razvitie-1887913354.html

https://ria.ru/20230712/ekonomika-1883542832.html

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экономика, россия