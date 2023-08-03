https://ria.ru/20230803/ebeko-1887907974.html
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 километра
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 километра - РИА Новости, 03.08.2023
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 километра
Специалисты зафиксировали в четверг пепловый выброс на высоту 3,5 километра на курильском вулкане Эбеко, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T09:44
2023-08-03T09:44
2023-08-03T09:44
происшествия
эбеко
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887907711_140:80:1004:566_1920x0_80_0_0_fc30f9590af1eb25f31619074c07d3b3.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в четверг пепловый выброс на высоту 3,5 километра на курильском вулкане Эбеко, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области в Telegram-канале. "Днем 3 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3,5 километра над кратером. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более пяти километров", - говорится в сообщении ведомства. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20230705/shiveluch-1882275029.html
эбеко
сахалинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887907711_236:61:909:566_1920x0_80_0_0_af4df4d5e2dbdf3b1f6add8b1e0b15b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эбеко, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Эбеко, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 километра
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали пепловый выброс на высоту 3,5 километра