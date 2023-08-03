https://ria.ru/20230803/ebeko-1887907974.html

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 километра

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 километра - РИА Новости, 03.08.2023

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 километра

Специалисты зафиксировали в четверг пепловый выброс на высоту 3,5 километра на курильском вулкане Эбеко, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T09:44

2023-08-03T09:44

2023-08-03T09:44

происшествия

эбеко

сахалинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в четверг пепловый выброс на высоту 3,5 километра на курильском вулкане Эбеко, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области в Telegram-канале. "Днем 3 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3,5 километра над кратером. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более пяти километров", - говорится в сообщении ведомства. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20230705/shiveluch-1882275029.html

эбеко

сахалинская область

россия

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происшествия, эбеко, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)