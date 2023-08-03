https://ria.ru/20230803/dtp-1888043373.html

В Мексике в ДТП с автобусом погибли 15 человек

В Мексике в ДТП с автобусом погибли 15 человек - РИА Новости, 03.08.2023

В Мексике в ДТП с автобусом погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли и 21 получил травмы в ДТП с автобусом, который направлялся из мексиканской столицы в Тихуану на границе с США, сообщила... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T18:36

2023-08-03T18:36

2023-08-03T18:41

мексика

тихуана

сша

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МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли и 21 получил травмы в ДТП с автобусом, который направлялся из мексиканской столицы в Тихуану на границе с США, сообщила полиция штата Найярит."Пассажирский автобус компании Elite, направляющийся в Тихуану, съехал с дороги и упал в овраг ... На месте оказана помощь 21 пострадавшему разного возраста, получившему травмы, по предварительной информации, 15 человек не подают признаков жизни, ведутся работы по их извлечению", - говорится в сообщении на странице министерства общественной безопасности и защиты граждан Найярита в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).На месте аварии в районе муниципалитета Тепик работает пожарная служба, армия, нацгвардия и красный крест.В местных СМИ пишут, что среди погибших как минимум пятеро детей. Двое из пострадавших - индийцы. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулем автобуса, что стало причиной аварии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230730/dtp-1887166149.html

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мексика, тихуана, сша