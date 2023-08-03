Рейтинг@Mail.ru
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 15 человек - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 03.08.2023 (обновлено: 18:41 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/dtp-1888043373.html
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 15 человек
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 15 человек - РИА Новости, 03.08.2023
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли и 21 получил травмы в ДТП с автобусом, который направлялся из мексиканской столицы в Тихуану на границе с США, сообщила... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:36
2023-08-03T18:41
мексика
тихуана
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888042834_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_17f30a4886f849228c7297d166e6420e.jpg
МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли и 21 получил травмы в ДТП с автобусом, который направлялся из мексиканской столицы в Тихуану на границе с США, сообщила полиция штата Найярит."Пассажирский автобус компании Elite, направляющийся в Тихуану, съехал с дороги и упал в овраг ... На месте оказана помощь 21 пострадавшему разного возраста, получившему травмы, по предварительной информации, 15 человек не подают признаков жизни, ведутся работы по их извлечению", - говорится в сообщении на странице министерства общественной безопасности и защиты граждан Найярита в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).На месте аварии в районе муниципалитета Тепик работает пожарная служба, армия, нацгвардия и красный крест.В местных СМИ пишут, что среди погибших как минимум пятеро детей. Двое из пострадавших - индийцы. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулем автобуса, что стало причиной аварии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230730/dtp-1887166149.html
мексика
тихуана
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888042834_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d3de29394bc238c82b59e3f0fa50d4d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мексика, тихуана, сша
Мексика, Тихуана, США
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 15 человек

В Мексике в ДТП с участием автобуса по меньшей мере 15 человек погибли, 21 получил травмы

© Фото : Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit На месте ДТП с автобусом в Мексике
На месте ДТП с автобусом в Мексике - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit
На месте ДТП с автобусом в Мексике
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли и 21 получил травмы в ДТП с автобусом, который направлялся из мексиканской столицы в Тихуану на границе с США, сообщила полиция штата Найярит.
"Пассажирский автобус компании Elite, направляющийся в Тихуану, съехал с дороги и упал в овраг ... На месте оказана помощь 21 пострадавшему разного возраста, получившему травмы, по предварительной информации, 15 человек не подают признаков жизни, ведутся работы по их извлечению", - говорится в сообщении на странице министерства общественной безопасности и защиты граждан Найярита в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
На месте аварии в районе муниципалитета Тепик работает пожарная служба, армия, нацгвардия и красный крест.
В местных СМИ пишут, что среди погибших как минимум пятеро детей. Двое из пострадавших - индийцы. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулем автобуса, что стало причиной аварии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
В турецкой Аланье автобус с туристами попал в ДТП, есть погибшие
30 июля, 10:00
 
МексикаТихуанаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала