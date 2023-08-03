https://ria.ru/20230803/dsnv-1887892004.html

США давно нарушают "дух и букву" ДСНВ, заявил посол России

США давно нарушают "дух и букву" ДСНВ, заявил посол России - РИА Новости, 03.08.2023

США давно нарушают "дух и букву" ДСНВ, заявил посол России

Американская сторона давно нарушает "дух и букву" Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил журналистам посол России в США... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T03:31

2023-08-03T03:31

2023-08-03T05:45

россия

сша

анатолий антонов

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Американская сторона давно нарушает "дух и букву" Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов."Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения. Отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов договора, ограничивающих количество стратвооружений. Нелегитимно вывел из-под засчета порядка ста СНВ (стратегических наступательных вооружений): пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и тяжелых бомбардировщиков. Неоднократные требования России устранить эту проблему игнорировались", — отметил Антонов. Но более важным фактором, приведшим к нынешнему кризису вокруг соглашения, стала "развязанная администрацией гибридная война против России, нацеленная на нанесение нам стратегического поражения", подчеркнул дипломат."Призывы Вашингтона к рассмотрению тематики ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики", — добавил посол. Он назвал "пустым сотрясанием воздуха" опубликованный госдепартаментом доклад о причинах, по которым выполнение ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США. "Реальная цель США — добиться доступа на российские базы СНВ, чтобы заполучить информацию о развитии нашего стратегического арсенала", — заключил Антонов.Россия в феврале приостановила участие в ДСНВ, единственном действовавшим на то время двустороннем режиме контроля над ядерными вооружениями, и обусловила возобновление своего участия пониманием, как будет учитываться совокупный ударный потенциал НАТО.

https://ria.ru/20230623/dsnv-1880003138.html

https://ria.ru/20230602/dsnv-1875786133.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, анатолий антонов, нато, в мире