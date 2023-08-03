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Медведев заявил о нормализации ситуации с выплатами мобилизованным
Медведев заявил о нормализации ситуации с выплатами мобилизованным - РИА Новости, 03.08.2023
Медведев заявил о нормализации ситуации с выплатами мобилизованным
Дисбаланс в размере денежного довольствия мобилизованных и контрактников устранен, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:47
2023-08-03T16:47
2023-08-03T16:47
россия
дмитрий медведев
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дисбаланс в размере денежного довольствия мобилизованных и контрактников устранен, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ. "Устранен и дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников. Во всех субъектах установлены региональные стимулирующие и компенсационные выплаты", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Медведев заявил о нормализации ситуации с выплатами мобилизованным
Медведев: дисбаланс в размере довольствия мобилизованных и контрактников устранили