https://ria.ru/20230803/dovolstvie-1888015337.html

Медведев заявил о нормализации ситуации с выплатами мобилизованным

Медведев заявил о нормализации ситуации с выплатами мобилизованным - РИА Новости, 03.08.2023

Медведев заявил о нормализации ситуации с выплатами мобилизованным

Дисбаланс в размере денежного довольствия мобилизованных и контрактников устранен, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:47

2023-08-03T16:47

2023-08-03T16:47

россия

дмитрий медведев

безопасность

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дисбаланс в размере денежного довольствия мобилизованных и контрактников устранен, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ. "Устранен и дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников. Во всех субъектах установлены региональные стимулирующие и компенсационные выплаты", - сказал он.

https://ria.ru/20230725/dokhod-1886157551.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий медведев, безопасность, вооруженные силы рф