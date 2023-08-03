Песков заявил, что Россия делала все чтобы не допустить войны на Донбассе
Песков: Россия делала все для недопущения войны на Донбассе и урегулирования мирным путем
Бойцы спецназа на Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. После государственного переворота на Украине в 2014 году Россия делала все, чтобы не допустить войны и выйти на мирное урегулирование проблемы Донбасса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме "Территория смыслов", видео опубликовано в Telegram-канале "Мастерской новых медиа".
"Когда в 2014 году на Украине случился переворот, а это был именно государственный переворот, и когда там начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент. И Россия делала все, чтобы не допустить войны. Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса", - сказал Песков.
По словам Пескова, минские договоренности, родившиеся в результате сложных переговоров, были продуктом дипломатического успеха Москвы, поскольку пошаговое выполнение договоренностей в то время позволило бы избежать войны и позволило бы жителям Донбасса жить на особых условиях с особыми правами. Россия не знала, что Запад и Украина не собираются выполнять минские договоренности и шла по пути реализации документа, пыталась вынудить Киев идти по политико-дипломатическому пути решения проблемы.
"Потом, когда уже фактически стало ясно, что никто не собирается выполнять минские договоренности, когда стало понятно, что Украина готовится к войне, когда стало понятно, что туда уже залезли натовские военные советники, когда стало понятно, что Киев фактически является марионеткой в руках прежде всего Вашингтона, и когда стало понятно, что этой самой войны уже не избежать, тогда начало происходить то, что начало происходить", - сказал Песков.