https://ria.ru/20230803/doma-1887894179.html
В Уссурийске осенью сдадут дома для переселения из аварийного жилья
В Уссурийске осенью сдадут дома для переселения из аварийного жилья - РИА Новости, 03.08.2023
В Уссурийске осенью сдадут дома для переселения из аварийного жилья
Почти 35 тысяч квадратных метров жилья сдадут в Уссурийске Приморского края для переселения людей из аварийного фонда, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T05:49
2023-08-03T05:49
2023-08-03T05:49
общество
уссурийск
приморский край
олег кожемяко
октябрьский
жилье
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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Почти 35 тысяч квадратных метров жилья сдадут в Уссурийске Приморского края для переселения людей из аварийного фонда, сообщает правительство региона. "В Уссурийске реализуется одна из самых больших программ переселения из аварийного фонда в новое жилье в Приморье. Строятся пять домов на улицах Александра Зеленского, Приморской, Октябрьской, Плантационной", - говорится в сообщении. Уточняется, что дома планируется сдать осенью. Ход стройки проинспектировал губернатор Олег Кожемяко. Он отметил слаженность работ на объектах. "Благодаря строительству этих домов будет сдано почти 35 тысяч квадратных метров жилья, более тысячи человек получат ключи от новых квартир", – приводятся слова Кожемяко. У новых домов будет создана социальная инфраструктура например, детсады и школа на 1100 мест, которая откроется в следующем году. Кроме того, в Уссурийске на улице Крестьянской свыше 100 семей из числа обманутых дольщиков в сентябре получат квартиры, отмечают власти. Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья идет и в других районах Приморья. В июле Кожемяко участвовал в сдаче такого дома в городе Артем. Подобное жилье возводится в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". Осенью планируется сдать дом в поселке городского типа Приморский Хасанского муниципального округа, там участники программы переселения из аварийного жилищного фонда получат 44 квартиры.
https://ria.ru/20230720/vladivostok-1885223672.html
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общество, уссурийск, приморский край, олег кожемяко, октябрьский, жилье
Общество, Уссурийск, Приморский край, Олег Кожемяко, Октябрьский, Жилье
В Уссурийске осенью сдадут дома для переселения из аварийного жилья
Правительство Приморья: в Уссурийске сдадут дома для переселения из аварийного жилья
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Почти 35 тысяч квадратных метров жилья сдадут в Уссурийске Приморского края для переселения людей из аварийного фонда, сообщает правительство региона.
«
"В Уссурийске реализуется одна из самых больших программ переселения из аварийного фонда в новое жилье в Приморье. Строятся пять домов на улицах Александра Зеленского, Приморской, Октябрьской, Плантационной", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дома планируется сдать осенью. Ход стройки проинспектировал губернатор Олег Кожемяко
. Он отметил слаженность работ на объектах.
"Благодаря строительству этих домов будет сдано почти 35 тысяч квадратных метров жилья, более тысячи человек получат ключи от новых квартир", – приводятся слова Кожемяко.
У новых домов будет создана социальная инфраструктура например, детсады и школа на 1100 мест, которая откроется в следующем году.
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Кроме того, в Уссурийске на улице Крестьянской свыше 100 семей из числа обманутых дольщиков в сентябре получат квартиры, отмечают власти.
Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья идет и в других районах Приморья. В июле Кожемяко участвовал в сдаче такого дома в городе Артем
. Подобное жилье возводится в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда".
Осенью планируется сдать дом в поселке городского типа Приморский Хасанского муниципального округа, там участники программы переселения из аварийного жилищного фонда получат 44 квартиры.
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