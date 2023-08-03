https://ria.ru/20230803/dogovor-1887895633.html

Новый договор о партнерстве России и Ирана могут заключить до конца года

Новый договор о партнерстве России и Ирана могут заключить до конца года - РИА Новости, 03.08.2023

Новый договор о партнерстве России и Ирана могут заключить до конца года

Заключение обновленного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Тегерана с Россией может состояться до конца года, заявил РИА Новости посол Ирана в... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T06:53

2023-08-03T06:53

2023-08-03T06:58

в мире

россия

иран

тегеран (город)

казем джалали

замир кабулов

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Заключение обновленного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Тегерана с Россией может состояться до конца года, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали."Были переговоры в Тегеране, прошли несколько дней назад, и в этом месяце уже они будут продолжены в Москве. Мы надеемся на то, что эти переговоры станут последними и документ будет направлен на подписание и финализирован. Но вы знаете, что парламенты двух стран тоже должны ратифицировать договор. <...> Мы считаем, что на уровне правительств все будет даже раньше конца года", — отметил посол.Но ратификация на уровне парламентов — это "уже другой процесс", напомнил он.Ранее директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил РИА Новости, что проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами находится в финальной стадии согласования, сроки подписания пока неизвестны.В конце марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан по итогам переговоров с главой МИД России сообщил о возможном подписании долгосрочного договора в Тегеране в ближайшее время.

https://ria.ru/20230728/vstrecha-1886759529.html

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в мире, россия, иран, тегеран (город), казем джалали, замир кабулов, хосейн амир абдоллахиан