https://ria.ru/20230803/dinastiya-1887944564.html

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе педагогических династий

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе педагогических династий - РИА Новости, 03.08.2023

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе педагогических династий

Для представителей педагогических династий открыт прием заявок на участие во всероссийском конкурсе "Лучшая педагогическая династия". Конкурс проводится при... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:53

2023-08-03T12:53

2023-08-03T12:53

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости Для представителей педагогических династий открыт прием заявок на участие во всероссийском конкурсе "Лучшая педагогическая династия". Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках Года педагога и наставника."Наша страна богата педагогическими династиями. Многие ведут свою историю еще с конца XIX века, а отдельные учительские семьи насчитывают свыше тысячи лет педагогического стажа. Такая преемственность и преданность профессии педагога достойны глубочайшего уважения, и эти примеры должны быть известны каждому, ведь мы говорим об учителях, которые воспитали и обучили многие поколения наших граждан, стали для них образцом приверженности любимому делу и сохранения семейных ценностей. Уверен, что конкурс педагогических династий, который проходит в Год педагога и наставника, еще раз покажет особое внимание к представителям самой важной профессии", – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.Инициатива проведения конкурса прозвучала на первой сессии педагогических династий, которая состоялась в Ульяновске.Всероссийский конкурс "Лучшая педагогическая династия" проводится по трем номинациям: "Фундамент будущего" (для династий, общий педагогический стаж которых составляет от 50 до 150 лет); "Призвание быть" (для династий, общий педагогический стаж которых составляет от 151 до 300 лет); "Из века в век" (для династий, общий педагогический стаж которых превышает 300 лет).Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе желающим необходимо подать заявку, к которой необходимо прикрепить портретные и групповые фотографии членов династии, а также ссылку на видеовизитку с рассказом о профессиональной деятельности семьи и педагогическом стаже всех ее представителей, количестве поколений педагогов, их достижениях и наградах.Материалы будет оценивать жюри, которое отберет для участия в очном этапе не более 30 династий.Второй этап конкурса "Лучшая педагогическая династия" пройдет с 9 по 12 октября в Уфе. Он включает три тура. В ходе конкурсных испытаний финалисты расскажут о своей династии, проведут занятие "Разговоры о важном" для школьников и прочитают ученикам психолого-педагогических классов Уфы лекции о выдающихся педагогах и наставниках своих регионов.Члены жюри определят победителей и лауреатов в каждой номинации. Абсолютным победителем конкурса станет династия, набравшая наибольшее количество баллов по итогам конкурсных испытаний.Желающие принять участие в конкурсе могут направить заявку до 15 сентября.Организаторами Всероссийского конкурса "Лучшая педагогическая династия" выступают Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Министерство образования и науки Республики Башкирия при поддержке Минпросвещения России, Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.Главные цели конкурса – общественное признание педагогических династий, их многолетнего плодотворного труда и вклада в развитие образования и просвещения, содействие укреплению престижа педагогической профессии, популяризация семейных и традиционных российских духовно-нравственных ценностей в образовании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор