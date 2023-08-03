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Полиция нашла маму девочки, оставленной на детской площадке в Екатеринбурге - РИА Новости, 03.08.2023
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12:36 03.08.2023 (обновлено: 13:11 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/devochka-1887940479.html
Полиция нашла маму девочки, оставленной на детской площадке в Екатеринбурге
Полиция нашла маму девочки, оставленной на детской площадке в Екатеринбурге - РИА Новости, 03.08.2023
Полиция нашла маму девочки, оставленной на детской площадке в Екатеринбурге
Полиция нашла маму пятилетней Сони, которую в среду вечером оставил отец на детской площадке в Екатеринбурге, сообщил журналистам глава пресс-службы... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:36
2023-08-03T13:11
происшествия
екатеринбург
россия
валерий горелых
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Полиция нашла маму пятилетней Сони, которую в среду вечером оставил отец на детской площадке в Екатеринбурге, сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Малышка проживает с мамой, бабушкой и отцом в одной из квартир многоэтажного дома в Академическом районе, что примерно в 20 километрах от места, где нашли ребенка. Соню сотрудники полиции привезли домой, бабушка ее опознала", — сказал он.Горожане увидели девочку во дворе одного из домов в Орджоникидзевском районе, она долгое время оставалась там без присмотра взрослых. Жители вызвали полицию. Сотрудникам при опросе она назвалась Соней, а на вопрос, где она живет, ответить не смогла. Полицейские установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде, а через некоторое время тот оставил дочь одну гулять на площадке, пообещав скоро вернуться за ней, но не сделал этого. На время разбирательства ребенка поместили в приют.По словам представителя УМВД, мама ребенка в дежурной части отдела полиции письменно пояснила, что не имеет претензий и попросила прекратить разбирательство. Отца продолжают разыскивать, но на звонки он не отвечает. Найден лишь его велосипед.Законных представителей девочки могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35 КоАП ("Ненадлежащее воспитание своих детей") либо по статье 125 УК ("Оставление ребенка в опасности"), а семью могут поставить на профилактический учет. Инспекторы из подразделения по делам несовершеннолетних проверят условия жизни и взаимоотношения внутри семьи.
https://ria.ru/20230801/rebenok-1887504941.html
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происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Валерий Горелых, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция нашла маму девочки, оставленной на детской площадке в Екатеринбурге

Полиция нашла маму девочки Сони, которую отец оставил на детской площадке в Екатеринбурге

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Полиция нашла маму пятилетней Сони, которую в среду вечером оставил отец на детской площадке в Екатеринбурге, сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Малышка проживает с мамой, бабушкой и отцом в одной из квартир многоэтажного дома в Академическом районе, что примерно в 20 километрах от места, где нашли ребенка. Соню сотрудники полиции привезли домой, бабушка ее опознала", — сказал он.
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Горожане увидели девочку во дворе одного из домов в Орджоникидзевском районе, она долгое время оставалась там без присмотра взрослых. Жители вызвали полицию. Сотрудникам при опросе она назвалась Соней, а на вопрос, где она живет, ответить не смогла. Полицейские установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде, а через некоторое время тот оставил дочь одну гулять на площадке, пообещав скоро вернуться за ней, но не сделал этого. На время разбирательства ребенка поместили в приют.
По словам представителя УМВД, мама ребенка в дежурной части отдела полиции письменно пояснила, что не имеет претензий и попросила прекратить разбирательство. Отца продолжают разыскивать, но на звонки он не отвечает. Найден лишь его велосипед.
Законных представителей девочки могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35 КоАП ("Ненадлежащее воспитание своих детей") либо по статье 125 УК ("Оставление ребенка в опасности"), а семью могут поставить на профилактический учет. Инспекторы из подразделения по делам несовершеннолетних проверят условия жизни и взаимоотношения внутри семьи.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияВалерий ГорелыхМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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