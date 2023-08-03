https://ria.ru/20230803/deti-1887975849.html

В Тюменской области зарегистрируют двух детей староверов, рожденных в тайне

В Тюменской области зарегистрируют двух детей староверов, рожденных в тайне - РИА Новости, 03.08.2023

В Тюменской области зарегистрируют двух детей староверов, рожденных в тайне

Заводоуковский районный суд в Тюменской области установил материнство в отношении двух детей, родители-староверы которых никуда о них не сообщали, и постановил... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:40

2023-08-03T14:40

2023-08-03T14:40

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тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 3 авг – РИА Новости. Заводоуковский районный суд в Тюменской области установил материнство в отношении двух детей, родители-староверы которых никуда о них не сообщали, и постановил их зарегистрировать, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. О Виталии Щ. и Ксении З., которые с двумя детьми в возрасте примерно 1 год и 3 года живут лесу в 3 километрах от деревни Боровушка Упоровского района, стало известно в феврале. Выяснилось, что у детей нет документов, записи актов о рождении в ЗАГСе тоже нет, как нет и никаких сведений о них в местной больнице, в женской консультации на учёте по беременности Ксения не состояла. С главой сельского поселения и фельдшером ФАПа они общаться не стали и в дом не пустили: мужчина заявил, что детей никому показывать не будет, оформлять документы на них не собирается. Для установления материнства межрайонное управление социальной защиты населения обратилось в суд. "Виталий и Ксения утверждают, что каких-либо противоправных действий в отношении своих детей они не совершают, воспитанием и содержанием детей они занимаются в полном объеме... Суд установил факт рождения детей у матери. Отделу ЗАГС администрации Упоровского района указано произвести государственную регистрацию актов о рождении детей", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Отмечается, что соцзащита в феврале обращалась в полицию, но там по итогам проверки не нашли в поведении пары состава преступления. При проверке Виталий сообщил, что у врачей они не наблюдаются, так как не болеют, а в ЗАГС не обращались, потому что являются старообрядцами и считают, что именно так должны проживать и воспитываться дети. Тем не менее в суде он пообещал в ближайшее время оформить на детей свидетельства о рождении и обратиться в местную поликлинику для постановки их на учет.

https://ria.ru/20230622/tayga-1879781953.html

тюменская область

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происшествия, тюменская область