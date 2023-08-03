Рейтинг@Mail.ru
Пойман дебошир, кинувший страйкбольную гранату в авто у "Москва-сити" - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 03.08.2023 (обновлено: 23:16 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/deboshir-1888075571.html
Пойман дебошир, кинувший страйкбольную гранату в авто у "Москва-сити"
Пойман дебошир, кинувший страйкбольную гранату в авто у "Москва-сити" - РИА Новости, 03.08.2023
Пойман дебошир, кинувший страйкбольную гранату в авто у "Москва-сити"
Полицейские поймали мужчину, кинувшего, предположительно, страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-сити", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:53
2023-08-03T23:16
происшествия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888070046_0:110:720:515_1920x0_80_0_0_428822f7cdf56bd2bb8057b485bf7ba3.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Полицейские поймали мужчину, кинувшего, предположительно, страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-сити", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Инцидент произошел в четверг вечером. В столичной полиции рассказали РИА Новости, что в районе "Москва-сити" неизвестный, угрожая водителю иномарки чем-то похожим на пистолет, потребовал отвезти его "куда он скажет". Получив отказ, дебошир бросил в салон авто, предварительно, страйкбольную гранату и сбежал. Пострадавших нет. Злоумышленника искала полиция."Московскими полицейскими задержан мужчина, совершивший противоправные действия в 1-м Красногвардейском проезде. Сотрудникам полиции понадобилось менее двух часов для установления местонахождения подозреваемого. Он доставляется в территориальное подразделение органа внутренних дел для разбирательства. У него изъят пневматический пистолет", – сказал собеседник агентства.Он уточнил, что мотивы действия дебошира устанавливаются.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888070046_0:10:720:550_1920x0_80_0_0_3cf4f22b11634c26c359d8a5709cfa82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто
Происшествия, Авто
Пойман дебошир, кинувший страйкбольную гранату в авто у "Москва-сити"

Полицейские задержали мужчину, который швырнул страйкбольную гранату в авто у Москва-Сити

© Фото префектуры ЦАОНа месте происшествия у Москва-сити
На месте происшествия у Москва-сити
© Фото префектуры ЦАО
На месте происшествия у Москва-сити
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Полицейские поймали мужчину, кинувшего, предположительно, страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-сити", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел в четверг вечером. В столичной полиции рассказали РИА Новости, что в районе "Москва-сити" неизвестный, угрожая водителю иномарки чем-то похожим на пистолет, потребовал отвезти его "куда он скажет". Получив отказ, дебошир бросил в салон авто, предварительно, страйкбольную гранату и сбежал. Пострадавших нет. Злоумышленника искала полиция.
"Московскими полицейскими задержан мужчина, совершивший противоправные действия в 1-м Красногвардейском проезде. Сотрудникам полиции понадобилось менее двух часов для установления местонахождения подозреваемого. Он доставляется в территориальное подразделение органа внутренних дел для разбирательства. У него изъят пневматический пистолет", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что мотивы действия дебошира устанавливаются.
© Фото префектуры ЦАОНа месте происшествия у Москва-сити
На месте происшествия у Москва-сити, где в автомобиль кинули неустановленный предмет
© Фото префектуры ЦАО
На месте происшествия у Москва-сити
 
ПроисшествияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала