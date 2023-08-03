https://ria.ru/20230803/deboshir-1888075571.html

Пойман дебошир, кинувший страйкбольную гранату в авто у "Москва-сити"

Пойман дебошир, кинувший страйкбольную гранату в авто у "Москва-сити" - РИА Новости, 03.08.2023

Пойман дебошир, кинувший страйкбольную гранату в авто у "Москва-сити"

Полицейские поймали мужчину, кинувшего, предположительно, страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-сити", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T21:53

2023-08-03T21:53

2023-08-03T23:16

происшествия

авто

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Полицейские поймали мужчину, кинувшего, предположительно, страйкбольную гранату в салон авто в районе "Москва-сити", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Инцидент произошел в четверг вечером. В столичной полиции рассказали РИА Новости, что в районе "Москва-сити" неизвестный, угрожая водителю иномарки чем-то похожим на пистолет, потребовал отвезти его "куда он скажет". Получив отказ, дебошир бросил в салон авто, предварительно, страйкбольную гранату и сбежал. Пострадавших нет. Злоумышленника искала полиция."Московскими полицейскими задержан мужчина, совершивший противоправные действия в 1-м Красногвардейском проезде. Сотрудникам полиции понадобилось менее двух часов для установления местонахождения подозреваемого. Он доставляется в территориальное подразделение органа внутренних дел для разбирательства. У него изъят пневматический пистолет", – сказал собеседник агентства.Он уточнил, что мотивы действия дебошира устанавливаются.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто