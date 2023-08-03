https://ria.ru/20230803/davlenie-1887995955.html

G20 призвали оказать давление на Россию для возвращения к зерновой сделке

G20 призвали оказать давление на Россию для возвращения к зерновой сделке - РИА Новости, 03.08.2023

G20 призвали оказать давление на Россию для возвращения к зерновой сделке

Евросоюз призвал страны G20 оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к зерновой сделке, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо главы... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:47

2023-08-03T15:47

2023-08-03T15:47

россия

жозеп боррель

евросоюз

большая двадцатка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817062995_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_a673aca81f207ea3b9a43e8e9669b943.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз призвал страны G20 оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к зерновой сделке, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля главам МИД G20. "Я хотел бы попросить вашей поддержки, чтобы призвать Россию вернуться к переговорам, а также воздерживаться от ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины", - цитирует агентство в четверг текст письма Борреля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка". Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, жозеп боррель, евросоюз, большая двадцатка, в мире