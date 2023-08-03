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G20 призвали оказать давление на Россию для возвращения к зерновой сделке
G20 призвали оказать давление на Россию для возвращения к зерновой сделке - РИА Новости, 03.08.2023
G20 призвали оказать давление на Россию для возвращения к зерновой сделке
Евросоюз призвал страны G20 оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к зерновой сделке, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо главы... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:47
2023-08-03T15:47
2023-08-03T15:47
россия
жозеп боррель
евросоюз
большая двадцатка
в мире
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз призвал страны G20 оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к зерновой сделке, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля главам МИД G20. "Я хотел бы попросить вашей поддержки, чтобы призвать Россию вернуться к переговорам, а также воздерживаться от ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины", - цитирует агентство в четверг текст письма Борреля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка". Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html
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россия, жозеп боррель, евросоюз, большая двадцатка, в мире
Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Большая двадцатка, В мире
G20 призвали оказать давление на Россию для возвращения к зерновой сделке
Боррель призвал страны G20 оказать давление на Россию для возвращения к зерновой сделке