Песков: расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации
Песков: на саммите БРИКС в ЮАР обсудят формат и объем расширения объединения
Стела БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации, на саммите в августе будет обсуждаться, в каком формате и объеме это делать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации. В какой форме, в каком объеме - это как раз мы будем обсуждать в ходе предстоящего саммита", - сказал Песков журналистам.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, в нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.