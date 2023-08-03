https://ria.ru/20230803/briks-1887933089.html

Песков: расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации

Песков: расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации - РИА Новости, 03.08.2023

Песков: расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации

Расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации, на саммите в августе будет обсуждаться, в каком формате и объеме это делать, сообщил... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:06

2023-08-03T12:06

2023-08-03T12:06

в мире

дмитрий песков

сергей лавров

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации, на саммите в августе будет обсуждаться, в каком формате и объеме это делать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы считаем, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации. В какой форме, в каком объеме - это как раз мы будем обсуждать в ходе предстоящего саммита", - сказал Песков журналистам. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, в нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.

https://ria.ru/20230803/valyuta-1887931184.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин, брикс