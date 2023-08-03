Рейтинг@Mail.ru
Песков: расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/briks-1887933089.html
Песков: расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации
Песков: расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации - РИА Новости, 03.08.2023
Песков: расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации
Расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации, на саммите в августе будет обсуждаться, в каком формате и объеме это делать, сообщил... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:06
2023-08-03T12:06
в мире
дмитрий песков
сергей лавров
владимир путин
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_7eda06f262b89064d6c5d9a02e20085e.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации, на саммите в августе будет обсуждаться, в каком формате и объеме это делать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы считаем, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации. В какой форме, в каком объеме - это как раз мы будем обсуждать в ходе предстоящего саммита", - сказал Песков журналистам. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, в нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.
https://ria.ru/20230803/valyuta-1887931184.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_619acb68021351892fa41568f75c1812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин, брикс
В мире, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС
Песков: расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации

Песков: на саммите БРИКС в ЮАР обсудят формат и объем расширения объединения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Стела БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Расширение БРИКС будет способствовать укреплению организации, на саммите в августе будет обсуждаться, в каком формате и объеме это делать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации. В какой форме, в каком объеме - это как раз мы будем обсуждать в ходе предстоящего саммита", - сказал Песков журналистам.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, в нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.
Флажки стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Кремле оценили вероятность введения единой валюты БРИКС
Вчера, 11:57
 
В миреДмитрий ПесковСергей ЛавровВладимир ПутинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала