В Кремле прокомментировали расширение БРИКС
Песков заявил, что вступление в БРИКС ОАЭ и Аргентины остается предметом дискуссий
Символика БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вступление в БРИКС новых стран, в том числе ОАЭ, Саудовской Аравии и Аргентины, - предмет дискуссии, до обсуждения лидерами не стоит забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это предмет дискуссии, мы не думаем, что нужно забегать вперед и до того, как они состоятся между государствами-членами БРИКС, мы должны заявлять о своей позиции. В любом случае речь идет о странах, с которыми у нас достаточно конструктивное взаимодействие осуществляется в самых различных областях", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении России о вступлении в БРИКС Аргентины, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, в нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.