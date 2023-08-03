https://ria.ru/20230803/briks-1887930810.html

В Кремле прокомментировали расширение БРИКС

В Кремле прокомментировали расширение БРИКС - РИА Новости, 03.08.2023

В Кремле прокомментировали расширение БРИКС

Вступление в БРИКС новых стран, в том числе ОАЭ, Саудовской Аравии и Аргентины, - предмет дискуссии, до обсуждения лидерами не стоит забегать вперед, заявил... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:54

2023-08-03T11:54

2023-08-03T12:37

брикс

аргентина

оаэ

в мире

дмитрий песков

сергей лавров

владимир путин

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вступление в БРИКС новых стран, в том числе ОАЭ, Саудовской Аравии и Аргентины, - предмет дискуссии, до обсуждения лидерами не стоит забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это предмет дискуссии, мы не думаем, что нужно забегать вперед и до того, как они состоятся между государствами-членами БРИКС, мы должны заявлять о своей позиции. В любом случае речь идет о странах, с которыми у нас достаточно конструктивное взаимодействие осуществляется в самых различных областях", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении России о вступлении в БРИКС Аргентины, Саудовской Аравии и ОАЭ.Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, в нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.

https://ria.ru/20230802/briks-1887758953.html

аргентина

оаэ

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брикс, аргентина, оаэ, в мире, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин