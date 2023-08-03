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В Кремле прокомментировали расширение БРИКС - РИА Новости, 03.08.2023
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11:54 03.08.2023 (обновлено: 12:37 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/briks-1887930810.html
В Кремле прокомментировали расширение БРИКС
В Кремле прокомментировали расширение БРИКС - РИА Новости, 03.08.2023
В Кремле прокомментировали расширение БРИКС
Вступление в БРИКС новых стран, в том числе ОАЭ, Саудовской Аравии и Аргентины, - предмет дискуссии, до обсуждения лидерами не стоит забегать вперед, заявил... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:54
2023-08-03T12:37
брикс
аргентина
оаэ
в мире
дмитрий песков
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вступление в БРИКС новых стран, в том числе ОАЭ, Саудовской Аравии и Аргентины, - предмет дискуссии, до обсуждения лидерами не стоит забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это предмет дискуссии, мы не думаем, что нужно забегать вперед и до того, как они состоятся между государствами-членами БРИКС, мы должны заявлять о своей позиции. В любом случае речь идет о странах, с которыми у нас достаточно конструктивное взаимодействие осуществляется в самых различных областях", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении России о вступлении в БРИКС Аргентины, Саудовской Аравии и ОАЭ.Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, в нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.
https://ria.ru/20230802/briks-1887758953.html
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брикс, аргентина, оаэ, в мире, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин
БРИКС, Аргентина, ОАЭ, В мире, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали расширение БРИКС

Песков заявил, что вступление в БРИКС ОАЭ и Аргентины остается предметом дискуссий

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Символика БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вступление в БРИКС новых стран, в том числе ОАЭ, Саудовской Аравии и Аргентины, - предмет дискуссии, до обсуждения лидерами не стоит забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это предмет дискуссии, мы не думаем, что нужно забегать вперед и до того, как они состоятся между государствами-членами БРИКС, мы должны заявлять о своей позиции. В любом случае речь идет о странах, с которыми у нас достаточно конструктивное взаимодействие осуществляется в самых различных областях", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении России о вступлении в БРИКС Аргентины, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, в нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
БРИКС сейчас объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть - неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
СМИ не исключили, что премьер Индии не поедет на саммит БРИКС в ЮАР
2 августа, 12:25
 
БРИКСАргентинаОАЭВ миреДмитрий ПесковСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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