https://ria.ru/20230803/borrel-1887910972.html

"Заткнись". Оскорбление Боррелем России разъярило пользователей Сети

"Заткнись". Оскорбление Боррелем России разъярило пользователей Сети - РИА Новости, 03.08.2023

"Заткнись". Оскорбление Боррелем России разъярило пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявившего, что Россия подвергает риску миллионы наиболее уязвимых слоев населения. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:06

2023-08-03T10:06

2023-08-03T10:28

в мире

россия

жозеп боррель

евросоюз

twitter

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявившего, что Россия подвергает риску миллионы наиболее уязвимых слоев населения."Заткнись", — попросил комментатор."Пожалуйста, уходи в отставку", — призвал второй."Напоминаю, что вы отказались говорить о мирных переговорах", — добавил третий."Как обычно, это вранье", — констатировал читатель."ЕС должен призвать к прекращению огня и диалогу. Трудно понять, что можно призывать к эскалации боевых действий, например с применением кассетных бомб, и одновременно жаловаться на Россию", — заключили участники дискуссии. Накануне Боррель, по информации агентства Reuters, заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно якобы затем, "чтобы сделать их зависимыми".

https://ria.ru/20230720/zerno-1885224375.html

https://ria.ru/20230714/lavrov-1884254018.html

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в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, twitter