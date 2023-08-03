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"Заткнись". Оскорбление Боррелем России разъярило пользователей Сети - РИА Новости, 03.08.2023
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10:06 03.08.2023 (обновлено: 10:28 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/borrel-1887910972.html
"Заткнись". Оскорбление Боррелем России разъярило пользователей Сети
"Заткнись". Оскорбление Боррелем России разъярило пользователей Сети - РИА Новости, 03.08.2023
"Заткнись". Оскорбление Боррелем России разъярило пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявившего, что Россия подвергает риску миллионы наиболее уязвимых слоев населения. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:06
2023-08-03T10:28
в мире
россия
жозеп боррель
евросоюз
twitter
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявившего, что Россия подвергает риску миллионы наиболее уязвимых слоев населения."Заткнись", — попросил комментатор."Пожалуйста, уходи в отставку", — призвал второй."Напоминаю, что вы отказались говорить о мирных переговорах", — добавил третий."Как обычно, это вранье", — констатировал читатель."ЕС должен призвать к прекращению огня и диалогу. Трудно понять, что можно призывать к эскалации боевых действий, например с применением кассетных бомб, и одновременно жаловаться на Россию", — заключили участники дискуссии. Накануне Боррель, по информации агентства Reuters, заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно якобы затем, "чтобы сделать их зависимыми".
https://ria.ru/20230720/zerno-1885224375.html
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в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, twitter
В мире, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Twitter
"Заткнись". Оскорбление Боррелем России разъярило пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили главу дипломатии ЕС Борреля за обвинения в адрес России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявившего, что Россия подвергает риску миллионы наиболее уязвимых слоев населения.
"Заткнись", — попросил комментатор.
"Пожалуйста, уходи в отставку", — призвал второй.
"Напоминаю, что вы отказались говорить о мирных переговорах", — добавил третий.
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Боррель рассказал, что ЕС придется делать из-за прекращения зерновой сделки
20 июля, 10:30
"Как обычно, это вранье", — констатировал читатель.
"ЕС должен призвать к прекращению огня и диалогу. Трудно понять, что можно призывать к эскалации боевых действий, например с применением кассетных бомб, и одновременно жаловаться на Россию", — заключили участники дискуссии.
Накануне Боррель, по информации агентства Reuters, заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно якобы затем, "чтобы сделать их зависимыми".
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