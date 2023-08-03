https://ria.ru/20230803/borrel-1887896148.html

Боррель заявил, что Россия делает страны "зависимыми" от своего зерна

Боррель заявил, что Россия делает страны "зависимыми" от своего зерна - РИА Новости, 03.08.2023

Боррель заявил, что Россия делает страны "зависимыми" от своего зерна

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми", передает агентство Reuters... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T07:09

2023-08-03T07:09

2023-08-03T08:39

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жозеп боррель

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, "чтобы сделать их зависимыми", передает агентство Reuters со ссылкой на письмо политика."В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", — цитирует агентство заявление Борреля.При этом, глава евродипломатии заявил, что ЕС приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. По его словам, "никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет".Ранее, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что возвращение Москвы к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед Россией, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главную цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не удалось реализовать.

https://ria.ru/20230731/zerno-1887319615.html

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россия, турция, украина, жозеп боррель, евросоюз, в мире