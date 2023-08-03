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Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере, пишут СМИ
Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2023
Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере, пишут СМИ
Украина печатает на 3D-принтере самодельные боеприпасы для ВСУ, оболочки к ним поступают из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников, сообщает британский... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T08:00
2023-08-03T08:00
2023-08-03T08:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украина печатает на 3D-принтере самодельные боеприпасы для ВСУ, оболочки к ним поступают из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников, сообщает британский журнал Economist. "Самодельные боеприпасы не являются прямой заменой боеприпасам заводского изготовления. Но у них есть свои преимущества. В первую очередь, они дешевые...", - отмечает издание. Источники издания сообщают, что еженедельно создается около одной тысячи пластиковых корпусов для так называемых "конфетных бомб". "Оболочки для бомб поставляют Украине также из-за рубежа, через таможню этот товар проходит под видом детских игрушек или подсвечников", - подчеркивает журнал. Однако, как подчеркивается в статье, Киев испытывает трудности с цепочками поставок, поскольку компоненты для изготовления напечатанных на принтере бомб прибывают из разных мест. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере, пишут СМИ
Economist: Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере, оболочки проводят как игрушки