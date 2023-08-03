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Эксперт оценил шансы Боливии на вступление в БРИКС - РИА Новости, 03.08.2023
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17:28 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/boliviya-1888028527.html
Эксперт оценил шансы Боливии на вступление в БРИКС
Эксперт оценил шансы Боливии на вступление в БРИКС - РИА Новости, 03.08.2023
Эксперт оценил шансы Боливии на вступление в БРИКС
У Боливии есть хорошие шансы на вступление в БРИКС, но вряд ли она будет среди стран, которые первыми пополнят объединение, сообщил РИА Новости доктор... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:28
2023-08-03T17:28
боливия
брикс
в мире
новый банк развития
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. У Боливии есть хорошие шансы на вступление в БРИКС, но вряд ли она будет среди стран, которые первыми пополнят объединение, сообщил РИА Новости доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец. По его словам, у Боливии достаточно хорошие отношения и с КНР, и с Бразилией, и с Россией. У нее нет серьезных торговых отношений с ЮАР, но у нее ровные отношения с этой страной. "В целом Боливия воспринимается спокойно, шансов вступить в БРИКС в экономическом плане у нее куда больше, чем, к примеру, у Кубы, которая тоже озвучивала желание, и куда больше, чем у Эфиопии. С экономической точки зрения боливийская экономика более стабильна", - отметил Хейфец."Боливия в целом обладает достаточно устойчивым авторитетом среди многих государств, но мне кажется, что она все равно будет далеко не в первых рядах вступивших. Более вероятный вариант, когда Боливия в той или иной форме присоединится к деятельности Нового банка развития БРИКС, потому что это тоже будет давать возможность определенного финансирования проектов. И это проще, для этого не обязательно потребуется согласие всех пяти стран БРИКС", - добавил эксперт. Ранее Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС, она примет участие в саммите в ЮАР 22-24 августа.
https://ria.ru/20230802/briks-1887719174.html
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боливия, брикс, в мире, новый банк развития
Боливия, БРИКС, В мире, Новый банк развития
Эксперт оценил шансы Боливии на вступление в БРИКС

Историк Хейфец заявил о наличии у Боливии хороших шансов на присоединение к БРИКС

© Pixabay / connyklameth69Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии
Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Pixabay / connyklameth69
Фуникулер над городом Ла-Пас в Боливии . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. У Боливии есть хорошие шансы на вступление в БРИКС, но вряд ли она будет среди стран, которые первыми пополнят объединение, сообщил РИА Новости доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец.
По его словам, у Боливии достаточно хорошие отношения и с КНР, и с Бразилией, и с Россией. У нее нет серьезных торговых отношений с ЮАР, но у нее ровные отношения с этой страной.
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"В целом Боливия воспринимается спокойно, шансов вступить в БРИКС в экономическом плане у нее куда больше, чем, к примеру, у Кубы, которая тоже озвучивала желание, и куда больше, чем у Эфиопии. С экономической точки зрения боливийская экономика более стабильна", - отметил Хейфец.
«
"Боливия в целом обладает достаточно устойчивым авторитетом среди многих государств, но мне кажется, что она все равно будет далеко не в первых рядах вступивших. Более вероятный вариант, когда Боливия в той или иной форме присоединится к деятельности Нового банка развития БРИКС, потому что это тоже будет давать возможность определенного финансирования проектов. И это проще, для этого не обязательно потребуется согласие всех пяти стран БРИКС", - добавил эксперт.
Ранее Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС, она примет участие в саммите в ЮАР 22-24 августа.
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