https://ria.ru/20230803/bespilotniki-1887902816.html

Минобороны рассказало подробности о сбитых в Калужкой области беспилотниках

Минобороны рассказало подробности о сбитых в Калужкой области беспилотниках - РИА Новости, 03.08.2023

Минобороны рассказало подробности о сбитых в Калужкой области беспилотниках

Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки киевского режима в Калужской области, уничтожив шесть беспилотников, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T08:53

2023-08-03T08:53

2023-08-03T08:58

специальная военная операция на украине

россия

калужская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки киевского режима в Калужской области, уничтожив шесть беспилотников, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".

https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887666203.html

россия

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россия, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность