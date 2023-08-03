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Минобороны рассказало подробности о сбитых в Калужкой области беспилотниках
Минобороны рассказало подробности о сбитых в Калужкой области беспилотниках - РИА Новости, 03.08.2023
Минобороны рассказало подробности о сбитых в Калужкой области беспилотниках
Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки киевского режима в Калужской области, уничтожив шесть беспилотников, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T08:53
2023-08-03T08:53
2023-08-03T08:58
специальная военная операция на украине
россия
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку террористической атаки киевского режима в Калужской области, уничтожив шесть беспилотников, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".
https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887666203.html
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россия, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало подробности о сбитых в Калужкой области беспилотниках
Минобороны сообщило о пресечении в Калужкой области попытки Киева совершить атаку БПЛА