https://ria.ru/20230803/bespilotnik-1887924107.html
На юго-западе Калужской области сбили седьмой беспилотник
На юго-западе Калужской области сбили седьмой беспилотник - РИА Новости, 03.08.2023
На юго-западе Калужской области сбили седьмой беспилотник
Средства противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали дрон на юго-западе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:13
2023-08-03T11:13
2023-08-03T13:01
калужская область
происшествия
владислав шапша
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БЕЛГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали дрон на юго-западе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник", — говорится в публикации.Никто не пострадал, последствий для инфраструктуры тоже нет, добавил глава региона.Ранее Шапша сообщил об уничтожении шести беспилотников при попытке пролета через территорию Калужской области.
https://ria.ru/20230803/bespilotniki-1887902816.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, происшествия, владислав шапша
Калужская область, Происшествия, Владислав Шапша
На юго-западе Калужской области сбили седьмой беспилотник
Губернатор Шапша заявил об еще одном сбитом дроне ВСУ на юго-западе Калужской области