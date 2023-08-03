Рейтинг@Mail.ru
На юго-западе Калужской области сбили седьмой беспилотник - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 03.08.2023 (обновлено: 13:01 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/bespilotnik-1887924107.html
На юго-западе Калужской области сбили седьмой беспилотник
На юго-западе Калужской области сбили седьмой беспилотник - РИА Новости, 03.08.2023
На юго-западе Калужской области сбили седьмой беспилотник
Средства противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали дрон на юго-западе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:13
2023-08-03T13:01
калужская область
происшествия
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802387761_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_7dc9d080d1ed858583a07bad8b32a75e.jpg
БЕЛГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали дрон на юго-западе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник", — говорится в публикации.Никто не пострадал, последствий для инфраструктуры тоже нет, добавил глава региона.Ранее Шапша сообщил об уничтожении шести беспилотников при попытке пролета через территорию Калужской области.
https://ria.ru/20230803/bespilotniki-1887902816.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802387761_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a039d0807c93367ac361ffc1326e9c53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, происшествия, владислав шапша
Калужская область, Происшествия, Владислав Шапша
На юго-западе Калужской области сбили седьмой беспилотник

Губернатор Шапша заявил об еще одном сбитом дроне ВСУ на юго-западе Калужской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали дрон на юго-западе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
"На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник", — говорится в публикации.
Никто не пострадал, последствий для инфраструктуры тоже нет, добавил глава региона.
Ранее Шапша сообщил об уничтожении шести беспилотников при попытке пролета через территорию Калужской области.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Минобороны рассказало подробности о сбитых в Калужкой области беспилотниках
Вчера, 08:53
 
Калужская областьПроисшествияВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала