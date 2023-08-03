https://ria.ru/20230803/bespilotnik-1887924107.html

На юго-западе Калужской области сбили седьмой беспилотник

На юго-западе Калужской области сбили седьмой беспилотник - РИА Новости, 03.08.2023

На юго-западе Калужской области сбили седьмой беспилотник

Средства противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали дрон на юго-западе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:13

2023-08-03T11:13

2023-08-03T13:01

калужская область

происшествия

владислав шапша

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БЕЛГОРОД, 3 авг — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали дрон на юго-западе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник", — говорится в публикации.Никто не пострадал, последствий для инфраструктуры тоже нет, добавил глава региона.Ранее Шапша сообщил об уничтожении шести беспилотников при попытке пролета через территорию Калужской области.

https://ria.ru/20230803/bespilotniki-1887902816.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

калужская область, происшествия, владислав шапша