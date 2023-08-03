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Мантуров: почти на всех автозаводах удалось заместить иностранных партнеров - РИА Новости, 03.08.2023
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12:49 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/avtozavody-1887943776.html
Мантуров: почти на всех автозаводах удалось заместить иностранных партнеров
Мантуров: почти на всех автозаводах удалось заместить иностранных партнеров - РИА Новости, 03.08.2023
Мантуров: почти на всех автозаводах удалось заместить иностранных партнеров
Вице-премьер – министр промышленности РФ Денис Мантуров отчитался президенту России Владимиру Путину о замещении почти на всех автозаводах страны ушедших из... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:49
2023-08-03T12:49
экономика
россия
авто
денис мантуров
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вице-премьер – министр промышленности РФ Денис Мантуров отчитался президенту России Владимиру Путину о замещении почти на всех автозаводах страны ушедших из России иностранных партнеров. Он выступал на встрече президента России Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности. Мантуров напомнил об уходе ряда западных автопроизводителей из России. "Мы по вашему поручению, помните, поставили задачу найти по каждому предприятию замещение… Мы практически по каждому предприятию нашли российского бенефициара, российское предприятие и они подобрали индустриальных партнеров", - сказал Мантуров. Вице-премьер в качестве примеров назвал завод "Москвич" в Москве, новую площадку "АвтоВАЗа" в Санкт-Петербурге, возобновление работы "Автотора" в Калининграде, завод "Соллерс" в Татарстане. "Они уже не просто восстановили работу, но уже работают на задел на будущее", - добавил Мантуров. Зарубежные производители автомобилей, которые еще несколько лет назад активно заходили на российский рынок и обустраивали здесь свои производственные мощности, стали заявлять о планах ухода после начала СВО.
https://ria.ru/20230721/lizing-1885403391.html
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экономика, россия, авто, денис мантуров, владимир путин, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Авто, Денис Мантуров, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Мантуров: почти на всех автозаводах удалось заместить иностранных партнеров

Мантуров отчитался о замещении ушедших из России иностранных партнеров на автозаводах

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вице-премьер – министр промышленности РФ Денис Мантуров отчитался президенту России Владимиру Путину о замещении почти на всех автозаводах страны ушедших из России иностранных партнеров.
Он выступал на встрече президента России Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности. Мантуров напомнил об уходе ряда западных автопроизводителей из России.
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"Мы по вашему поручению, помните, поставили задачу найти по каждому предприятию замещение… Мы практически по каждому предприятию нашли российского бенефициара, российское предприятие и они подобрали индустриальных партнеров", - сказал Мантуров.
Вице-премьер в качестве примеров назвал завод "Москвич" в Москве, новую площадку "АвтоВАЗа" в Санкт-Петербурге, возобновление работы "Автотора" в Калининграде, завод "Соллерс" в Татарстане. "Они уже не просто восстановили работу, но уже работают на задел на будущее", - добавил Мантуров.
Зарубежные производители автомобилей, которые еще несколько лет назад активно заходили на российский рынок и обустраивали здесь свои производственные мощности, стали заявлять о планах ухода после начала СВО.
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ЭкономикаРоссияАвтоДенис МантуровВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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