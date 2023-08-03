https://ria.ru/20230803/avtovaz-1887989198.html

"АвтоВАЗ" сообщил, что может обеспечить закупку автомобилей для чиновников

"АвтоВАЗ" сообщил, что может обеспечить закупку автомобилей для чиновников - РИА Новости, 03.08.2023

"АвтоВАЗ" сообщил, что может обеспечить закупку автомобилей для чиновников

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" имеет необходимые производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:25

2023-08-03T15:25

2023-08-03T15:30

автоваз

экономика

авто

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" имеет необходимые производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для чиновников в нужным объемах, сообщили РИА Новости в компании.Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции"."На сегодняшний день "АвтоВАЗ" обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей в рамках госзаказа для аппарата чиновников в необходимых объёмах", - сообщили в компании.Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости в четверг, что российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников,Ранее предложение пересадить чиновников на российские машины озвучивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20230803/roskomnadzor-1887965063.html

https://ria.ru/20230802/avtovaz-1887728375.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

автоваз, экономика, авто