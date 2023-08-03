https://ria.ru/20230803/avtomobili-1888023357.html

Депутат попросил руководство Госдумы пересадить его на отечественное авто

Депутат попросил руководство Госдумы пересадить его на отечественное авто - РИА Новости, 03.08.2023

Депутат попросил руководство Госдумы пересадить его на отечественное авто

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") обратился к руководителю аппарата Думы Игорю Дивейкину с просьбой к началу осенней сессии... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:11

2023-08-03T17:11

2023-08-03T17:14

авто

султан хамзаев

владимир путин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878671392_0:113:3325:1984_1920x0_80_0_0_d1828726d5ae02393e99ea029ed175db.jpg

МАХАЧКАЛА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") обратился к руководителю аппарата Думы Игорю Дивейкину с просьбой к началу осенней сессии закрепить за ним автомобиль отечественного производства, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости. В четверг президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. По его мнению, в том, что "где-то будет поскромнее", нет ничего страшного. "Уже неоднократно заявлял и системно продвигаю идею о реальной мере поддержки отечественной автомобильной промышленности путем использования чиновниками и депутатами автомобилей российского производства. В этой связи в рамках Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы, ...согласно которому депутату Государственной думы положен автомобиль для поездок по городу Москве и Московской области, ...настоятельно прошу вас обеспечить меня транспортом к началу осенней сессии 2023 года, закрепив за мной автомобиль отечественного производства с минимальными техническими требованиями, годными для эксплуатации", – говорится в письме. Как пишет Хамзаев, желательно, чтобы в комплектации автомобиля были подушка безопасности, климат-контроль (кондиционер), антиблокировочная система. "В качестве альтернативы готов рассмотреть использование в служебных целях автомобиля ЗИЛ-41047 2002 или 2010 года выпуска", – отмечает парламентарий. Ранее Хамзаев заявил РИА Новости, что иностранные элитные автомобили должны "уйти в прошлое" для российских чиновников, и им следует пересесть на отечественные автомобили. По его мнению, при таком решении российский автопром выйдет на новый качественный уровень.

https://ria.ru/20230803/iskra-1887974453.html

https://ria.ru/20230803/putin-1887975293.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, султан хамзаев, владимир путин, госдума рф