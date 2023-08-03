https://ria.ru/20230803/avtomobili-1888023357.html
Депутат попросил руководство Госдумы пересадить его на отечественное авто
Депутат попросил руководство Госдумы пересадить его на отечественное авто - РИА Новости, 03.08.2023
Депутат попросил руководство Госдумы пересадить его на отечественное авто
Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") обратился к руководителю аппарата Думы Игорю Дивейкину с просьбой к началу осенней сессии... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:11
2023-08-03T17:11
2023-08-03T17:14
авто
султан хамзаев
владимир путин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878671392_0:113:3325:1984_1920x0_80_0_0_d1828726d5ae02393e99ea029ed175db.jpg
МАХАЧКАЛА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") обратился к руководителю аппарата Думы Игорю Дивейкину с просьбой к началу осенней сессии закрепить за ним автомобиль отечественного производства, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости. В четверг президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. По его мнению, в том, что "где-то будет поскромнее", нет ничего страшного. "Уже неоднократно заявлял и системно продвигаю идею о реальной мере поддержки отечественной автомобильной промышленности путем использования чиновниками и депутатами автомобилей российского производства. В этой связи в рамках Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы, ...согласно которому депутату Государственной думы положен автомобиль для поездок по городу Москве и Московской области, ...настоятельно прошу вас обеспечить меня транспортом к началу осенней сессии 2023 года, закрепив за мной автомобиль отечественного производства с минимальными техническими требованиями, годными для эксплуатации", – говорится в письме. Как пишет Хамзаев, желательно, чтобы в комплектации автомобиля были подушка безопасности, климат-контроль (кондиционер), антиблокировочная система. "В качестве альтернативы готов рассмотреть использование в служебных целях автомобиля ЗИЛ-41047 2002 или 2010 года выпуска", – отмечает парламентарий. Ранее Хамзаев заявил РИА Новости, что иностранные элитные автомобили должны "уйти в прошлое" для российских чиновников, и им следует пересесть на отечественные автомобили. По его мнению, при таком решении российский автопром выйдет на новый качественный уровень.
https://ria.ru/20230803/iskra-1887974453.html
https://ria.ru/20230803/putin-1887975293.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878671392_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_24250c112c87646824ad9f1468ba8f2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, султан хамзаев, владимир путин, госдума рф
Авто, Султан Хамзаев, Владимир Путин, Госдума РФ
Депутат попросил руководство Госдумы пересадить его на отечественное авто
Хамзаев попросил руководителя аппарата Госдумы закрепить за ним отечественное авто
МАХАЧКАЛА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") обратился к руководителю аппарата Думы Игорю Дивейкину с просьбой к началу осенней сессии закрепить за ним автомобиль отечественного производства, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости.
В четверг президент России Владимир Путин
на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. По его мнению, в том, что "где-то будет поскромнее", нет ничего страшного.
Глава "АвтоВАЗа" предложил Путину протестировать новую Lada Iskra
"Уже неоднократно заявлял и системно продвигаю идею о реальной мере поддержки отечественной автомобильной промышленности путем использования чиновниками и депутатами автомобилей российского производства. В этой связи в рамках Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы, ...согласно которому депутату Государственной думы положен автомобиль для поездок по городу Москве и Московской области, ...настоятельно прошу вас обеспечить меня транспортом к началу осенней сессии 2023 года, закрепив за мной автомобиль отечественного производства с минимальными техническими требованиями, годными для эксплуатации", – говорится в письме.
Как пишет Хамзаев, желательно, чтобы в комплектации автомобиля были подушка безопасности, климат-контроль (кондиционер), антиблокировочная система.
"В качестве альтернативы готов рассмотреть использование в служебных целях автомобиля ЗИЛ-41047 2002 или 2010 года выпуска", – отмечает парламентарий.
Ранее Хамзаев заявил РИА Новости, что иностранные элитные автомобили должны "уйти в прошлое" для российских чиновников, и им следует пересесть на отечественные автомобили. По его мнению, при таком решении российский автопром выйдет на новый качественный уровень.
Программы повышения конкурентоспособности компаний продлят, заявил Путин