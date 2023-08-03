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Все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, заявил Путин - РИА Новости, 03.08.2023
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13:46 03.08.2023 (обновлено: 15:07 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/avto-1887957754.html
Все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, заявил Путин
Все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, заявил Путин - РИА Новости, 03.08.2023
Все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, заявил Путин
Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:46
2023-08-03T15:07
владимир путин
экономика
автопром
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. По его словам, министерства и ведомства, а также управление делами просят продолжать закупки машин иностранного производства и даже делать на этом упор."Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", — подчеркнул глава государства.По его мнению, в том, что "где-то будет поскромнее", нет ничего страшного. "Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это", — добавил Путин.Он отметил, что от импорта в целом отказываться не надо, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя.В начале июля спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ориентироваться на отечественный автопром в государственных закупках для органов власти и бюджетных учреждений. С идеей пересадить чиновников на российские машины выступал и депутат-единоросс Султан Хамзаев. По его словам, прежде всего это должно касаться сенаторов и депутатов Госдумы. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что его ведомство готово первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей для государственных нужд.
https://ria.ru/20230714/avtomobili-1884104365.html
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владимир путин, экономика, автопром
Владимир Путин, Экономика, Автопром
Все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, заявил Путин

Президент России Путин призвал всех чиновников ездить на отечественных автомобилях

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
По его словам, министерства и ведомства, а также управление делами просят продолжать закупки машин иностранного производства и даже делать на этом упор.
«
"Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", — подчеркнул глава государства.
По его мнению, в том, что "где-то будет поскромнее", нет ничего страшного.
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"Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это", — добавил Путин.
Он отметил, что от импорта в целом отказываться не надо, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя.
В начале июля спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ориентироваться на отечественный автопром в государственных закупках для органов власти и бюджетных учреждений. С идеей пересадить чиновников на российские машины выступал и депутат-единоросс Султан Хамзаев. По его словам, прежде всего это должно касаться сенаторов и депутатов Госдумы.
Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что его ведомство готово первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей для государственных нужд.
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