https://ria.ru/20230803/avto-1887957754.html
Все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, заявил Путин
Все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, заявил Путин - РИА Новости, 03.08.2023
Все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, заявил Путин
Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:46
2023-08-03T13:46
2023-08-03T15:07
владимир путин
экономика
автопром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887958291_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_2f4fd829d367e7e6d950ec8b3c9dd053.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. По его словам, министерства и ведомства, а также управление делами просят продолжать закупки машин иностранного производства и даже делать на этом упор."Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", — подчеркнул глава государства.По его мнению, в том, что "где-то будет поскромнее", нет ничего страшного. "Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это", — добавил Путин.Он отметил, что от импорта в целом отказываться не надо, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя.В начале июля спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ориентироваться на отечественный автопром в государственных закупках для органов власти и бюджетных учреждений. С идеей пересадить чиновников на российские машины выступал и депутат-единоросс Султан Хамзаев. По его словам, прежде всего это должно касаться сенаторов и депутатов Госдумы. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что его ведомство готово первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей для государственных нужд.
https://ria.ru/20230714/avtomobili-1884104365.html
https://ria.ru/20230131/mashiny-1848802759.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887958291_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_d7b55cc4cfbd57bb4e8450b139098a40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, автопром
Владимир Путин, Экономика, Автопром
Все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, заявил Путин
Президент России Путин призвал всех чиновников ездить на отечественных автомобилях
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
По его словам, министерства и ведомства, а также управление делами просят продолжать закупки машин иностранного производства и даже делать на этом упор.
«
"Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", — подчеркнул глава государства.
По его мнению, в том, что "где-то будет поскромнее", нет ничего страшного.
Опрос показал желание россиян пересадить депутатов на российские машины
"Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это", — добавил Путин.
Он отметил, что от импорта в целом отказываться не надо, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя.
В начале июля спикер Госдумы Вячеслав Володин
призвал ориентироваться на отечественный автопром в государственных закупках для органов власти и бюджетных учреждений. С идеей пересадить чиновников на российские машины выступал и депутат-единоросс Султан Хамзаев
. По его словам, прежде всего это должно касаться сенаторов и депутатов Госдумы
.
Министр финансов Антон Силуанов
, в свою очередь, заявил, что его ведомство готово первым поучаствовать в закупке отечественных автомобилей для государственных нужд.
Российские машины: список марок отечественного автопрома, плюсы и минусы