https://ria.ru/20230803/avdeevka-1887891582.html

Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска, заявили в ДНР

Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.08.2023

Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска, заявили в ДНР

Российские вооруженные силы наступают на Авдеевку в ДНР с трех сторон — по аналогии с освобождением Артемовска, противник уже истощен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T03:19

2023-08-03T03:19

2023-08-03T03:43

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

артемовск

ян гагин

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские вооруженные силы наступают на Авдеевку в ДНР с трех сторон — по аналогии с освобождением Артемовска, противник уже истощен, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."На Авдеевском направлении мы наступаем с трех сторон: это в лоб, по флангам. И по большому счету, скорее всего, будет применена тактика, которая была применена и в Артемовске, и в Соледаре, когда мы обняли сам населенный пункт, а потом уже выгнали противника прочь", — сказал Гагин.При этом, отметил он, в Авдеевке у украинских войск "достаточно серьезный укрепрайон и эшелонированная оборона"."Сам укрепрайон простилается на километры вглубь, это достаточно серьезно. Но стоит понимать, что противник истощен, и в последнее время он предпринимает не такие регулярные, конвейерные попытки (атаковать. — Прим. ред.), а примерно около пяти атак на наши позиции в сутки. Эта интенсивность меньше, чем она была буквально месяц назад", — рассказал собеседник агентства.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пока еще могут перебрасывать резервы в Авдеевку, но уже не делают это беспрепятственно.

https://ria.ru/20230803/artemovsk-1887891033.html

авдеевка

донецкая народная республика

артемовск

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авдеевка, донецкая народная республика, артемовск, ян гагин, денис пушилин, безопасность