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Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:19 03.08.2023 (обновлено: 03:43 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/avdeevka-1887891582.html
Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска, заявили в ДНР
Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска, заявили в ДНР - РИА Новости, 03.08.2023
Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска, заявили в ДНР
Российские вооруженные силы наступают на Авдеевку в ДНР с трех сторон — по аналогии с освобождением Артемовска, противник уже истощен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T03:19
2023-08-03T03:43
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
артемовск
ян гагин
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские вооруженные силы наступают на Авдеевку в ДНР с трех сторон — по аналогии с освобождением Артемовска, противник уже истощен, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."На Авдеевском направлении мы наступаем с трех сторон: это в лоб, по флангам. И по большому счету, скорее всего, будет применена тактика, которая была применена и в Артемовске, и в Соледаре, когда мы обняли сам населенный пункт, а потом уже выгнали противника прочь", — сказал Гагин.При этом, отметил он, в Авдеевке у украинских войск "достаточно серьезный укрепрайон и эшелонированная оборона"."Сам укрепрайон простилается на километры вглубь, это достаточно серьезно. Но стоит понимать, что противник истощен, и в последнее время он предпринимает не такие регулярные, конвейерные попытки (атаковать. — Прим. ред.), а примерно около пяти атак на наши позиции в сутки. Эта интенсивность меньше, чем она была буквально месяц назад", — рассказал собеседник агентства.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пока еще могут перебрасывать резервы в Авдеевку, но уже не делают это беспрепятственно.
https://ria.ru/20230803/artemovsk-1887891033.html
авдеевка
донецкая народная республика
артемовск
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авдеевка, донецкая народная республика, артемовск, ян гагин, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Ян Гагин, Денис Пушилин, Безопасность
Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска, заявили в ДНР

Гагин: российские войска наступают на Авдеевку с трех сторон, по примеру Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские вооруженные силы наступают на Авдеевку в ДНР с трех сторон — по аналогии с освобождением Артемовска, противник уже истощен, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"На Авдеевском направлении мы наступаем с трех сторон: это в лоб, по флангам. И по большому счету, скорее всего, будет применена тактика, которая была применена и в Артемовске, и в Соледаре, когда мы обняли сам населенный пункт, а потом уже выгнали противника прочь", — сказал Гагин.
При этом, отметил он, в Авдеевке у украинских войск "достаточно серьезный укрепрайон и эшелонированная оборона".
«
"Сам укрепрайон простилается на километры вглубь, это достаточно серьезно. Но стоит понимать, что противник истощен, и в последнее время он предпринимает не такие регулярные, конвейерные попытки (атаковать. — Прим. ред.), а примерно около пяти атак на наши позиции в сутки. Эта интенсивность меньше, чем она была буквально месяц назад", — рассказал собеседник агентства.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пока еще могут перебрасывать резервы в Авдеевку, но уже не делают это беспрепятственно.
Военнослужащий на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
ВСУ группируют силы у Артемовска, сообщили в ДНР
03:03
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаАртемовскЯн ГагинДенис ПушилинБезопасность
 
 
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