https://ria.ru/20230803/aurus-1888061541.html
В Aurus выразили готовность обеспечить государство представительскими авто
В Aurus выразили готовность обеспечить государство представительскими авто - РИА Новости, 03.08.2023
В Aurus выразили готовность обеспечить государство представительскими авто
Завод Aurus способен обеспечить государство представительскими автомобилями и располагает возможностями масштабировать производство, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T20:01
2023-08-03T20:01
2023-08-03T20:01
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республика татарстан (татарстан)
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Завод Aurus способен обеспечить государство представительскими автомобилями и располагает возможностями масштабировать производство, сообщил РИА Новости гендиректор компании Андрей Панков. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". "Завод Aurus в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства", - сказал Панков. Он напомнил, что компания является единственным российским производителем, имеющим опыт серийного выпуска автомобилей класса люкс.
https://ria.ru/20230803/moskvich-1888005453.html
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россия, республика татарстан (татарстан), владимир путин
Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Владимир Путин
В Aurus выразили готовность обеспечить государство представительскими авто
Глава Aurus Панков: для обеспечения государства представительскими авто есть все ресурсы