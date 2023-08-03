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В Aurus выразили готовность обеспечить государство представительскими авто - РИА Новости, 03.08.2023
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20:01 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/aurus-1888061541.html
В Aurus выразили готовность обеспечить государство представительскими авто
В Aurus выразили готовность обеспечить государство представительскими авто - РИА Новости, 03.08.2023
В Aurus выразили готовность обеспечить государство представительскими авто
Завод Aurus способен обеспечить государство представительскими автомобилями и располагает возможностями масштабировать производство, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T20:01
2023-08-03T20:01
россия
республика татарстан (татарстан)
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Завод Aurus способен обеспечить государство представительскими автомобилями и располагает возможностями масштабировать производство, сообщил РИА Новости гендиректор компании Андрей Панков. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". "Завод Aurus в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства", - сказал Панков. Он напомнил, что компания является единственным российским производителем, имеющим опыт серийного выпуска автомобилей класса люкс.
https://ria.ru/20230803/moskvich-1888005453.html
россия
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россия, республика татарстан (татарстан), владимир путин
Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Владимир Путин
В Aurus выразили готовность обеспечить государство представительскими авто

Глава Aurus Панков: для обеспечения государства представительскими авто есть все ресурсы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСедан Aurus Senat
Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Седан Aurus Senat. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Завод Aurus способен обеспечить государство представительскими автомобилями и располагает возможностями масштабировать производство, сообщил РИА Новости гендиректор компании Андрей Панков.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции".
"Завод Aurus в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства", - сказал Панков.
Он напомнил, что компания является единственным российским производителем, имеющим опыт серийного выпуска автомобилей класса люкс.
Автомобиль Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В "Москвиче" сообщили, что смогут обеспечить чиновников машинами
Вчера, 16:17
 
РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Владимир Путин
 
 
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