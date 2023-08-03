https://ria.ru/20230803/aurus-1888061541.html

В Aurus выразили готовность обеспечить государство представительскими авто

В Aurus выразили готовность обеспечить государство представительскими авто - РИА Новости, 03.08.2023

В Aurus выразили готовность обеспечить государство представительскими авто

Завод Aurus способен обеспечить государство представительскими автомобилями и располагает возможностями масштабировать производство, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T20:01

2023-08-03T20:01

2023-08-03T20:01

россия

республика татарстан (татарстан)

владимир путин

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Завод Aurus способен обеспечить государство представительскими автомобилями и располагает возможностями масштабировать производство, сообщил РИА Новости гендиректор компании Андрей Панков. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". "Завод Aurus в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства", - сказал Панков. Он напомнил, что компания является единственным российским производителем, имеющим опыт серийного выпуска автомобилей класса люкс.

https://ria.ru/20230803/moskvich-1888005453.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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россия, республика татарстан (татарстан), владимир путин