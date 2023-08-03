https://ria.ru/20230803/aukus-1887888494.html
Эксперт не исключил, что Австралия позже может отказаться от AUKUS
Эксперт не исключил, что Австралия позже может отказаться от AUKUS - РИА Новости, 03.08.2023
Эксперт не исключил, что Австралия позже может отказаться от AUKUS
Вопрос, будет ли проект AUKUS и будут ли в его рамках переданы Австралии подводные лодки, остается открытым, считает директор российского Центра энергетики и... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T01:59
2023-08-03T01:59
2023-08-03T01:59
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ВЕНА, 3 авг - РИА Новости. Вопрос, будет ли проект AUKUS и будут ли в его рамках переданы Австралии подводные лодки, остается открытым, считает директор российского Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о стратегическом партнерстве AUKUS, сосредоточившись на создании австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Австралия в рамках партнерства объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и заняться совместной с партнерами разработкой сверхзвуковых ракет. "Возникает вопрос, который некоторые бывшие официальные лица - известные политики Австралии - пока ставят шепотом: а в какой степени эти восемь подводных лодок, которые будут стоить такую сумасшедшую сумму, повысят безопасность Австралии? И насколько Австралия сможет самостоятельно использовать эти атомные подводные лодки? Сейчас планируется, что их работа будет по сути интегрирована в более широкую программу или планы США", - сказал журналистам Хлопков на полях мероприятия, посвященного обсуждению AUKUS. Дискуссия была организована в Вене российским Центром энергетики и безопасности, а также Китайской ассоциацией по контролю над вооружениями и разоружением. "Хоть и не очень громко, но в Австралии есть политики, в том числе влиятельные, которые ставят вопрос, стоит ли игра свеч. Есть и масса других вопросов, связанных с практической реализацией AUKUS. Поэтому я бы не исключал, что при эффективной работе, взаимодействию в том числе с экспертным сообществом, с парламентариями… более разумный подход в Австралии может преобладать, и может быть принято решение отказаться от проекта в целом", - уточнил эксперт. При этом он добавил, что сегодня это выглядит политически нереалистично для нынешней администрации в США, Великобритании и Австралии, поскольку эти государства уже многое инвестировали - в меньшей степени финансов и в большей степени политического ресурса. "Но в долгосрочной перспективе вопрос, будет ли проект, будут ли подводные лодки, на мой взгляд, открыт. В США сейчас также ставят вопрос, каким образом этот проект повлияет на безопасность США… Много камней преткновения, и, на мой взгляд, нет сегодня гарантий, что все они будут преодолены", - добавил Хлопков. В рамках программы планируется также размещать на австралийских эскадренных миноносцах класса "Хобарт" будут размещены крылатые ракеты "Томагавк" для нанесения более точных ударов по отдаленным целям на море. Истребители F/A-18 A/B Hornets, и в будущем еще и F-35A Lightning II, планируется вооружить межвидовыми ракетами класса "воздух-поверхность", запускаемыми вне зоны поражения ПВО. Около 732 миллионов долларов США предполагалось потратить на производство собственно австралийских управляемых ракет. С тех пор в Австралии сменилось правительство, но курс на милитаризацию страны продолжился под предлогом "угрозы со стороны Китая".
https://ria.ru/20230803/protivostoyanie-1887887253.html
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Австралия, США, Великобритания, AUKUS, В мире
Эксперт не исключил, что Австралия позже может отказаться от AUKUS
Эксперт Хлопков не исключил, что Австралия позже может отказаться от участия в AUKUS
ВЕНА, 3 авг - РИА Новости. Вопрос, будет ли проект AUKUS и будут ли в его рамках переданы Австралии подводные лодки, остается открытым, считает директор российского Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.
В сентябре 2021 года Австралия, США
и Великобритания
объявили о стратегическом партнерстве AUKUS
, сосредоточившись на создании австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Австралия в рамках партнерства объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и заняться совместной с партнерами разработкой сверхзвуковых ракет.
Эксперт заявил, что противостоять AUKUS нужно сообща
"Возникает вопрос, который некоторые бывшие официальные лица - известные политики Австралии - пока ставят шепотом: а в какой степени эти восемь подводных лодок, которые будут стоить такую сумасшедшую сумму, повысят безопасность Австралии? И насколько Австралия сможет самостоятельно использовать эти атомные подводные лодки? Сейчас планируется, что их работа будет по сути интегрирована в более широкую программу или планы США", - сказал журналистам Хлопков на полях мероприятия, посвященного обсуждению AUKUS.
Дискуссия была организована в Вене
российским Центром энергетики и безопасности, а также Китайской ассоциацией по контролю над вооружениями и разоружением.
«
"Хоть и не очень громко, но в Австралии есть политики, в том числе влиятельные, которые ставят вопрос, стоит ли игра свеч. Есть и масса других вопросов, связанных с практической реализацией AUKUS. Поэтому я бы не исключал, что при эффективной работе, взаимодействию в том числе с экспертным сообществом, с парламентариями… более разумный подход в Австралии может преобладать, и может быть принято решение отказаться от проекта в целом", - уточнил эксперт.
При этом он добавил, что сегодня это выглядит политически нереалистично для нынешней администрации в США, Великобритании и Австралии, поскольку эти государства уже многое инвестировали - в меньшей степени финансов и в большей степени политического ресурса. "Но в долгосрочной перспективе вопрос, будет ли проект, будут ли подводные лодки, на мой взгляд, открыт. В США сейчас также ставят вопрос, каким образом этот проект повлияет на безопасность США… Много камней преткновения, и, на мой взгляд, нет сегодня гарантий, что все они будут преодолены", - добавил Хлопков.
В рамках программы планируется также размещать на австралийских эскадренных миноносцах класса "Хобарт" будут размещены крылатые ракеты "Томагавк" для нанесения более точных ударов по отдаленным целям на море. Истребители F/A-18 A/B Hornets, и в будущем еще и F-35A Lightning II, планируется вооружить межвидовыми ракетами класса "воздух-поверхность", запускаемыми вне зоны поражения ПВО.
Около 732 миллионов долларов США предполагалось потратить на производство собственно австралийских управляемых ракет.
С тех пор в Австралии сменилось правительство, но курс на милитаризацию страны продолжился под предлогом "угрозы со стороны Китая".
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