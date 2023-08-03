https://ria.ru/20230803/arest-1888059650.html

Обвиняемых по делу о нападении на сотрудников ДПС в Краснодаре арестовали

Обвиняемых по делу о нападении на сотрудников ДПС в Краснодаре арестовали - РИА Новости, 03.08.2023

Обвиняемых по делу о нападении на сотрудников ДПС в Краснодаре арестовали

Двух обвиняемых по делу о нападении на полицейских в Краснодаре заключили под стражу, сообщили в региональном управлении СК России. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T19:53

2023-08-03T19:53

2023-08-03T19:53

происшествия

краснодар

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Двух обвиняемых по делу о нападении на полицейских в Краснодаре заключили под стражу, сообщили в региональном управлении СК России. По данным ведомства, в ночь на субботу возле временного поста полиции на улице Тургенева в Краснодаре остановился автомобиль ВАЗ, который загородил путь другим машинам, в нем находились пять человек. В ответ на требования сотрудников ДПС 22-летний обвиняемый применил в отношении полицейского насилие, был задержан и доставлен на пост для дальнейшего разбирательства. Затем в служебное помещение зашел его 19-летний знакомый, который напал на прибывшего для оказания помощи старшего инспектора ДПС. "В рамках расследования следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти по ходатайству следователя судом 19- и 22-летнему обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Ранее мужчинам было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника ДПС (часть 1 статьи 318 УК РФ). Отмечается, что фигуранты полностью признали вину.

https://ria.ru/20230729/doroga-1887120542.html

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происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)