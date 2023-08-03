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Суд продлил арест полицейского, обвиняемого в насилии на протесте в Марселе - РИА Новости, 03.08.2023
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19:46 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/arest-1888058314.html
Суд продлил арест полицейского, обвиняемого в насилии на протесте в Марселе
Суд продлил арест полицейского, обвиняемого в насилии на протесте в Марселе - РИА Новости, 03.08.2023
Суд продлил арест полицейского, обвиняемого в насилии на протесте в Марселе
Суд Экс-ан-Прованса в четверг постановил продлить содержание под стражей полицейского, обвиняемого в насильственных действиях над манифестантом во французском... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T19:46
2023-08-03T19:46
в мире
франция
марсель
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
нантер
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ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Суд Экс-ан-Прованса в четверг постановил продлить содержание под стражей полицейского, обвиняемого в насильственных действиях над манифестантом во французском Марселе, сообщило издание Liberation. "Следственная палата апелляционного суда Экс-ан-Прованса отказала в прошении об освобождении полицейского, обвиняемого в насильственных действиях против манифестанта, включая выстрелы резиновыми пулями в голову", - сообщило СМИ. Он останется под стражей по меньшей мере до допроса, назначенного на 30 августа. В четверг суд рассматривал апелляцию полицейского, обвиняемого в нанесении тяжких травм 22-летнему Хейди, которому были вынуждены ампутировать часть черепа. Полицейский признал, что открыл стрельбу резиновыми пулями, отметив при этом, что "ничто не доказывает", что именно выпущенная им пуля ранила протестующего. Защита также попросила провести закрытый процесс, в чем ей было отказано. В конце июля четверым полицейским бригады по борьбе с преступностью (BAC) были предъявлены обвинения в насилии в ходе беспорядков в Марселе, трое взяты под судебный контроль, один заключен под стражу. Радиостанция France Bleu сообщала, что около ста полицейских Марселя пришли поддержать коллег к зданию суда. Позднее газета Provence сообщила, что более 650 полицейских в Марселе не вышли на службу, в том числе взяв отпуска по болезни, в знак протеста против задержания своего коллеги на фоне беспорядков. Как отмечает издание, в общей сложности во Франции было начато 31 расследование против действий полицейских во время погромов. В конце июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Порядка 3,8 тысячи человек были задержаны, более 740 из них получили реальные тюремные сроки. Более 850 полицейских получили ранения.
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html
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в мире, франция, марсель, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, нантер
В мире, Франция, Марсель, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Нантер
Суд продлил арест полицейского, обвиняемого в насилии на протесте в Марселе

Liberation: cуд продлил арест полицейского, обвиняемого в насилии на протесте в Марселе

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Суд Экс-ан-Прованса в четверг постановил продлить содержание под стражей полицейского, обвиняемого в насильственных действиях над манифестантом во французском Марселе, сообщило издание Liberation.
"Следственная палата апелляционного суда Экс-ан-Прованса отказала в прошении об освобождении полицейского, обвиняемого в насильственных действиях против манифестанта, включая выстрелы резиновыми пулями в голову", - сообщило СМИ.
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Он останется под стражей по меньшей мере до допроса, назначенного на 30 августа.
В четверг суд рассматривал апелляцию полицейского, обвиняемого в нанесении тяжких травм 22-летнему Хейди, которому были вынуждены ампутировать часть черепа.
Полицейский признал, что открыл стрельбу резиновыми пулями, отметив при этом, что "ничто не доказывает", что именно выпущенная им пуля ранила протестующего.
Защита также попросила провести закрытый процесс, в чем ей было отказано.
В конце июля четверым полицейским бригады по борьбе с преступностью (BAC) были предъявлены обвинения в насилии в ходе беспорядков в Марселе, трое взяты под судебный контроль, один заключен под стражу. Радиостанция France Bleu сообщала, что около ста полицейских Марселя пришли поддержать коллег к зданию суда. Позднее газета Provence сообщила, что более 650 полицейских в Марселе не вышли на службу, в том числе взяв отпуска по болезни, в знак протеста против задержания своего коллеги на фоне беспорядков.
Как отмечает издание, в общей сложности во Франции было начато 31 расследование против действий полицейских во время погромов.
В конце июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Порядка 3,8 тысячи человек были задержаны, более 740 из них получили реальные тюремные сроки. Более 850 полицейских получили ранения.
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