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Трамп отправился на суд в Вашингтон
Трамп отправился на суд в Вашингтон - РИА Новости, 03.08.2023
Трамп отправился на суд в Вашингтон
Бывший президент США Дональд Трамп отправился на суд в Вашингтон, об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T19:23
2023-08-03T19:23
2023-08-03T21:24
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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отправился на суд в Вашингтон, об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social."Я отправляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что бросил вызов мошенническим, украденным выборам. Это большая честь, потому что я буду арестован за вас", — написал он.Накануне большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение против бывшего главы Белого дома по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Так, Трампа могут привлечь к ответственности за: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Согласно новому заключению ему грозит более 50 лет тюрьмы.При этом ранее бывшему американскому лидеру также предъявили обвинения по делу о нарушениях при хранении секретных документов, политику грозят десяти- и 20-летние сроки по каждому из эпизодов. Кроме того, экс-главе Белого дома вменили 34 эпизода (каждый с наказанием до четырех лет) по делу о фальсификации деловой документации.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как митингующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, джо байден, арест трампа
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Джо Байден, Арест Трампа
Трамп отправился на суд в Вашингтон
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отправился на суд в Вашингтон
ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отправился на суд в Вашингтон, об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.
"Я отправляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что бросил вызов мошенническим, украденным выборам. Это большая честь, потому что я буду арестован за вас", — написал он.
В США процедура ареста отличается от российской. В рамках прошлых обвинений Трампа также арестовывали, как только он приезжал в суд, но при этом его не содержали под стражей и позволили находиться на свободе без залога, а только "под обязательством". Речь идет, скорее всего, о явке по вызову.
Накануне большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение против бывшего главы Белого дома по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году.
Так, Трампа могут привлечь к ответственности за: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Согласно новому заключению ему грозит более 50 лет тюрьмы.
При этом ранее бывшему американскому лидеру также предъявили обвинения по делу о нарушениях при хранении секретных документов, политику грозят десяти- и 20-летние сроки по каждому из эпизодов. Кроме того, экс-главе Белого дома вменили 34 эпизода (каждый с наказанием до четырех лет) по делу о фальсификации деловой документации.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как митингующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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