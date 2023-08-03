https://ria.ru/20230803/arest-1888054957.html

Трамп отправился на суд в Вашингтон

Трамп отправился на суд в Вашингтон - РИА Новости, 03.08.2023

Трамп отправился на суд в Вашингтон

Бывший президент США Дональд Трамп отправился на суд в Вашингтон, об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T19:23

2023-08-03T19:23

2023-08-03T21:24

в мире

вашингтон (штат)

сша

дональд трамп

джо байден

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отправился на суд в Вашингтон, об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social."Я отправляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что бросил вызов мошенническим, украденным выборам. Это большая честь, потому что я буду арестован за вас", — написал он.Накануне большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение против бывшего главы Белого дома по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Так, Трампа могут привлечь к ответственности за: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Согласно новому заключению ему грозит более 50 лет тюрьмы.При этом ранее бывшему американскому лидеру также предъявили обвинения по делу о нарушениях при хранении секретных документов, политику грозят десяти- и 20-летние сроки по каждому из эпизодов. Кроме того, экс-главе Белого дома вменили 34 эпизода (каждый с наказанием до четырех лет) по делу о фальсификации деловой документации.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как митингующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html

вашингтон (штат)

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в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, джо байден, арест трампа