https://ria.ru/20230803/arest-1888012579.html
Подозреваемой в попытке сжечь военкомат в Копейске назначили домашний арест
Подозреваемой в попытке сжечь военкомат в Копейске назначили домашний арест - РИА Новости, 03.08.2023
Подозреваемой в попытке сжечь военкомат в Копейске назначили домашний арест
Суд не стал отправлять под стражу жительницу Копейска Челябинской области, подозреваемую в умышленном повреждении военного имущества, ограничившись домашним... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:39
2023-08-03T16:39
2023-08-03T16:39
россия
челябинская область
копейск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Суд не стал отправлять под стражу жительницу Копейска Челябинской области, подозреваемую в умышленном повреждении военного имущества, ограничившись домашним арестом, сообщил Копейский городской суд. Как рассказывал накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах региона, в Копейске 55-летняя женщина в ночь на 1 августа бросила бутылку с зажигательной смесью в окно медкабинета военкомата, почти сразу на месте её задержали полицейские. "Старший следователь следственного отдела ОМВД России по Копейску обратилась в суд с ходатайством, в котором просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу для жительницы Копейска… Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца - до 1 октября 2023 года", - говорится в сообщении. Женщина подозревается в совершении преступления средней тяжести - умышленном повреждении имущества, принадлежащего ФГКУ "Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений" Минобороны РФ, добавляет суд. Источник агентства отмечал, что женщина, вероятно, стала жертвой мошенников - незадолго до случившегося она переводила крупную сумму со своего счета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, челябинская область, копейск, происшествия
Россия, Челябинская область, Копейск, Происшествия
Подозреваемой в попытке сжечь военкомат в Копейске назначили домашний арест
Суд отправил под домашний арест подозреваемую в попытке поджога военкомата в Копейске
ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Суд не стал отправлять под стражу жительницу Копейска Челябинской области, подозреваемую в умышленном повреждении военного имущества, ограничившись домашним арестом, сообщил Копейский городской суд.
Как рассказывал накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах региона, в Копейске 55-летняя женщина в ночь на 1 августа бросила бутылку с зажигательной смесью в окно медкабинета военкомата, почти сразу на месте её задержали полицейские.
"Старший следователь следственного отдела ОМВД России
по Копейску обратилась в суд с ходатайством, в котором просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу для жительницы Копейска… Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца - до 1 октября 2023 года", - говорится в сообщении.
Женщина подозревается в совершении преступления средней тяжести - умышленном повреждении имущества, принадлежащего ФГКУ "Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений" Минобороны РФ, добавляет суд.
Источник агентства отмечал, что женщина, вероятно, стала жертвой мошенников - незадолго до случившегося она переводила крупную сумму со своего счета.
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