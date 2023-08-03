https://ria.ru/20230803/arest-1888012579.html

Подозреваемой в попытке сжечь военкомат в Копейске назначили домашний арест

Подозреваемой в попытке сжечь военкомат в Копейске назначили домашний арест - РИА Новости, 03.08.2023

Подозреваемой в попытке сжечь военкомат в Копейске назначили домашний арест

Суд не стал отправлять под стражу жительницу Копейска Челябинской области, подозреваемую в умышленном повреждении военного имущества, ограничившись домашним... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:39

2023-08-03T16:39

2023-08-03T16:39

россия

челябинская область

копейск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. Суд не стал отправлять под стражу жительницу Копейска Челябинской области, подозреваемую в умышленном повреждении военного имущества, ограничившись домашним арестом, сообщил Копейский городской суд. Как рассказывал накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах региона, в Копейске 55-летняя женщина в ночь на 1 августа бросила бутылку с зажигательной смесью в окно медкабинета военкомата, почти сразу на месте её задержали полицейские. "Старший следователь следственного отдела ОМВД России по Копейску обратилась в суд с ходатайством, в котором просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу для жительницы Копейска… Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца - до 1 октября 2023 года", - говорится в сообщении. Женщина подозревается в совершении преступления средней тяжести - умышленном повреждении имущества, принадлежащего ФГКУ "Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений" Минобороны РФ, добавляет суд. Источник агентства отмечал, что женщина, вероятно, стала жертвой мошенников - незадолго до случившегося она переводила крупную сумму со своего счета.

https://ria.ru/20230801/podzhog-1887696362.html

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челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, челябинская область, копейск, происшествия