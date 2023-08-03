https://ria.ru/20230803/afrika-1888076974.html

Опубликовано совместное заявление по итогам саммита Россия — Африка

Опубликовано совместное заявление по итогам саммита Россия — Африка - РИА Новости, 03.08.2023

Опубликовано совместное заявление по итогам саммита Россия — Африка

Лидеры семи африканских стран и президент России Владимир Путин договорились продолжить обсуждение мирной инициативы по Украине, говорится в совместном... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T22:10

2023-08-03T22:10

2023-08-03T22:40

специальная военная операция на украине

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владимир путин

сирил рамафоса

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лидеры семи африканских стран и президент России Владимир Путин договорились продолжить обсуждение мирной инициативы по Украине, говорится в совместном заявлении, опубликованном офисом главы ЮАР Сирила Рамафосы."Лидеры договорились продолжить диалог по африканской инициативе, чтобы открыть дверь к миру", — отмечается в документе.Участники встречи также признали достигнутый прогресс по гуманитарным вопросам, в частности, касающимся прав детей и обмена пленными между Россией и Украиной.Кроме того, главы африканских государств и российский лидер призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений."Лидеры призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит в полном объеме возобновить реализацию черноморской инициативы генерального секретаря ООН, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле", — следует из заявления.Сообщается, что участники саммита также призвали ООН принять необходимые меры для высвобождения 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза, для немедленной и бесплатной доставки в Африку.Как уточняется, мирная инициатива и зерновая сделка обсуждалась в ходе саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27-28 июля.Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Россия уведомила Анкару, Киев и ООН, что выступает против продления инициативы. Она предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Москва подчеркивала, что сделка не работает в отношении России, в то время как украинское зерно уходит в первую очередь в Европу, а не в нуждающиеся африканские страны.При этом Россия допустила возвращение к сделке при выполнении всех положений соглашения.

https://ria.ru/20230731/sammit-1887234566.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1887052293.html

https://ria.ru/20230729/putin-1887129342.html

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