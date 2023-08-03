https://ria.ru/20230803/afrika-1888076974.html
Опубликовано совместное заявление по итогам саммита Россия — Африка
Опубликовано совместное заявление по итогам саммита Россия — Африка - РИА Новости, 03.08.2023
Опубликовано совместное заявление по итогам саммита Россия — Африка
Лидеры семи африканских стран и президент России Владимир Путин договорились продолжить обсуждение мирной инициативы по Украине, говорится в совместном... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T22:10
2023-08-03T22:10
2023-08-03T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
африка
россия
владимир путин
сирил рамафоса
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лидеры семи африканских стран и президент России Владимир Путин договорились продолжить обсуждение мирной инициативы по Украине, говорится в совместном заявлении, опубликованном офисом главы ЮАР Сирила Рамафосы."Лидеры договорились продолжить диалог по африканской инициативе, чтобы открыть дверь к миру", — отмечается в документе.Участники встречи также признали достигнутый прогресс по гуманитарным вопросам, в частности, касающимся прав детей и обмена пленными между Россией и Украиной.Кроме того, главы африканских государств и российский лидер призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений."Лидеры призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит в полном объеме возобновить реализацию черноморской инициативы генерального секретаря ООН, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле", — следует из заявления.Сообщается, что участники саммита также призвали ООН принять необходимые меры для высвобождения 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза, для немедленной и бесплатной доставки в Африку.Как уточняется, мирная инициатива и зерновая сделка обсуждалась в ходе саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27-28 июля.Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Россия уведомила Анкару, Киев и ООН, что выступает против продления инициативы. Она предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Москва подчеркивала, что сделка не работает в отношении России, в то время как украинское зерно уходит в первую очередь в Европу, а не в нуждающиеся африканские страны.При этом Россия допустила возвращение к сделке при выполнении всех положений соглашения.
https://ria.ru/20230731/sammit-1887234566.html
https://ria.ru/20230729/afrika-1887052293.html
https://ria.ru/20230729/putin-1887129342.html
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в мире, украина, африка, россия, владимир путин, сирил рамафоса, форум "россия — африка", оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Африка, Россия, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Форум "Россия — Африка", ООН
Опубликовано совместное заявление по итогам саммита Россия — Африка
Лидеры семи стран Африки опубликовали совместное заявление по итогам саммита с Россией
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лидеры семи африканских стран и президент России Владимир Путин договорились продолжить обсуждение мирной инициативы по Украине, говорится в совместном заявлении, опубликованном офисом главы ЮАР Сирила Рамафосы.
"Лидеры договорились продолжить диалог по африканской инициативе, чтобы открыть дверь к миру", — отмечается в документе.
Африканская мирная инициатива по Украине состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
Участники встречи также признали достигнутый прогресс по гуманитарным вопросам, в частности, касающимся прав детей и обмена пленными между Россией и Украиной.
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Кроме того, главы африканских государств и российский лидер призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.
"Лидеры призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит в полном объеме возобновить реализацию черноморской инициативы генерального секретаря ООН
, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле", — следует из заявления.
Сообщается, что участники саммита также призвали ООН принять необходимые меры для высвобождения 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза, для немедленной и бесплатной доставки в Африку.
Итоги второго саммита Россия — Африка
Как уточняется, мирная инициатива и зерновая сделка обсуждалась в ходе саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27-28 июля.
Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. Россия уведомила Анкару, Киев и ООН, что выступает против продления инициативы. Она предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Москва подчеркивала, что сделка не работает в отношении России, в то время как украинское зерно уходит в первую очередь в Европу
, а не в нуждающиеся африканские страны.
При этом Россия допустила возвращение к сделке при выполнении всех положений соглашения.
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